النزعة الإقصائية عند عبد الخالق حسين : الصرخيون و الشرازيون و الصدريون مثالا

بقلم مهدي قاسم

لو كنتُ في محل السيد عبد الخالق حسين لالتزمتُ الصمت بدلا من الرد المتشنج والمحتقن و الاستعانة بالشتائم و الإساءة بحقي بدلا من المحاججة والمساجلة ، إنما تكرار ما قاله في مقالاته الكثيرة والتي أدحضتها في مقالتي الموسومة ( (الأسلوب الغوبلزي في مقالة عبد الخالق حسين الأخيرة). ، إذ إنه في رده هذا لم يقل شيئا جديدا ليدحض ما ورد في مقالتي تلك ، كأنما عن عناد و إصرار ، أراد إثبات ما تضمنه مقالتي تلك ..

فلنبدأ واحدا واحدا.. يعني أشوية ..أشوية :

أولا : أنا لم أدافع عن النظام السعودي الثيوقراطي ــ مثلما يزعم في رده الأخيروالمنشور حاليا في صحيفة صوت العراق * ــ ولا يمكن أن أدافع عنه ، فهذا يتضارب تماما مع مواقفي المبدئية الثابتة من هذا النظام القرون الوسطوي ، بالمناسبة من تابع أو قرأ مقالاتي في السنوات الماضية سيرى طبيعة موقفي الثابت من النظام الثيوقراطي الشمولي في السعودية من حيث كتبتُ عشرات مقالات ضد هذا النظام * سيما على صعيد اضطهاده اصحاب الرأي و العقيدة ، و حتى الفترة الأخيرة كتبتُ ثلاث مقالات ضد عملية القتل البربري ضد الصحفي جمال الخاشقجي في تركيا ( هذه الملحوظة أكتبها للقارئ الكريم فقط و ليس لعبد الخالق حسين لأنني لستُ بحاجة إلى صك غفران منه !!) و فيما مضى سبق لي أن إنقطعتُ عن الكتابة والنشر في موقع ” إيلاف ” بعدما وجدتها ذات نبرة طائفية منحازة ضد الشيعة العراقيين وهو الشيء نفسه فعلته مع موقع كتابات عندما هيمن عليه كتّاب بعثيون ، أما بخصوص عصابات داعش فأنني كتبت ــ بعد الانتصار الميداني عليها عدة مقالات أدعو من خلالها إلى ضرورة مواجهة فلولها التي بدأت تنشط في مناطق شمال العراق ، كما أنني لم أنكر دورالنظام السعودي التخريبي في العراق إنما قلت أن دوره ليس مؤثرا مثلما كان سابقا ، أي في وقت عراب الإرهابيين حارث الضاري و عدنان الدليمي و طارق الهاشمي ، وأن هذا التأثير قد انحسر إلى حد ما ، خاصة بعد انبطاح زعماء المنطقة الغربية الجدد في حضن النظام الإيراني بغية الحصول على مباركته على مناصب سيادية و بالأخص منصب رئيس مجلس النواب ، بمعنى أنه ليس بنفس المستوى الكبير و الفعّال من التأثير مثلما تأثير و دور النظام الإيراني المهيمن الحالي في العراق إلى حد يُكاد أن يكون هو صانع القرار الرئيسي فيه ــ أو على الأقل ــ بدون موافقته ومباركته سوف لن يصدر أي قرار سياسي مصيري ومستقل في العراق و هذه حقيقة يعرفها الجميع ، فمن مكابرة مهزوزة و ساذجة أنكارها أو نفيها بكل هذا الإصرار و العناد !!..

ثانيا : أنا لم أنكر دور المخربين أو المندسين بين المتظاهرين إنما اعتبرت وجودهم ” الاندساسي ” جزءا مخططا و مكملا لما يُسمى الآن حتى من قبل يونامي نفسه ب” الطرف الثالث ” الميليشياوي الملثم والذين أول ما اشتهروا به هو قيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين من فوق سطوح عالية تحت أنظار القوات الأمنية التي بدلا من تلقي القبض عليهم أو تطلق النار عليهم ركزت زخات رصاصاتها و قنابلها الخارقة للرؤوس ضد المتظاهرين فقتلت العشرات منهم و جرحت و عوّقت آلافا آخرين ، وهو الطرف ” الثالث ” الذي يتظاهر عبدالخالق حسين بعدم وجوده عن سبق إصرار، ولا يأتي على ذكرهم ، لا من قريب ولا بعيد ، حيث تجرأت هذه المليشيات ” القذرة ــ بحسب وصف قيس الخزعلي ذاته ــ* *) ” بتعاون مع بعض الضباط و القادة الأمنيين إلى ترتيب مجازر في الناصرية و كذلك في ساحة الخلاني التي رأينا رتلا من سيارات بيضاء اللون مكتظة بالملثمين يطلقون نيرانهم الكثيفة على حشود كبيرة من المتظاهرين ويمضون بكل هدوء و أطمئنان إراجعين إلى مقرات تنظيماتهم ، لكونهم متأكدين تماما من عدم عرقلة ذهابهم أو وقفهم من قبل عشرات حواجز أمنية ، ولكن لنفترض ( و ذلك تمشيا مع منطق عبد الخالق حسين ــ أن أصحاب هذه السيارات الملثمين هم من بعثيين ودواعش حقا ، فكيف يمرون هكذا ذهابا و إيابا و بكل هذه السهولة وبعد إنجاز مهمتهم بتنفيذ مجزرة رهيبة بدون وقفهم من قبل هذه الحواجز الأمنية الكثيرة جدا ؟ ..

أليس هذا يعني أن المسألة تتعلق بالتواطؤ والتنسيق المسبقين بين الطرفين ؟..

مع العلم أن عناصر الدواعش الإرهابية بمجرد أن يتمكنوا من الاقتراب من أي حاجز أمني فسرعان ما يقومون بذبح عناصره و حراسه دفعة واحدة وبلحظات سريعة ، بدلا من أن يقطعوا مئات كيلومترات لكي يذهبوا إلى السنك و ساحة الخلاني ليقتلوا مجموعة من شباب صغار السن ويرجعون بكل هدوء كأنهم في نزهة رومانسية مسائية جميلة !! ..

ثالثا : أن مقالاتك لم تنل مني لا موجعا ولا مقتلا بل حتى و لا إثارة عطسة خفيفة !، بقدر ما أثارت و تُثير اسفي و شفقتي إزاء كاتب إبى إلا أن ينزلق حثيثا نحو خندق الاصطفاف الطائفي البغيض ، رافعا راية الدفاع المستميت عن أسوأ نظام طائفي محاصصتي و مدمر للعراق وعن أحزابه المنخورة والمعدية بالفساد السرطاني وغير قابل للعلاج إطلاقا ، ففي النهاية ليست عندي تلك الطموحات أن أشّغل منصبا ولا حتى وظيفة مهمة في حالة حدوث تغيير سياسي أو إصلاحي جديد ، ولا أية طموحات مادية أو معنوية ، بقدر ما أنا كاتب كَتَبَ و يكتب بالمجان ولوجه العراق فقط ، ومن حسن الحظ لا أكتبُ إلا في صحيفة صوت العراق ولا انشر إلا فيها حصريا ، و حسب علمي أن إدارة صوت العراق لا تدفع لأحد مقابل نشر مقالاته ، على الأقل أنا شخصيا لم أقبض فلسا أو سنتا واحدا ، لذا فمن الضروب الغوبلزية حقا محاولة إيحاء أو إعطاء انطباع زائفين للقارئ الفاضل من قبل عبد الخالق حسين و كأنني أدافع عن البعثيين و الدواعش أو عن النظام السعودي فعلا ، ومن أجل ذلك أقبض ثمن ما اكتب !!..

تهمة مضحكة يطلقها شخص أصابته لوثة الطائفية بالصميم و أفقدته صوابه تماما !..

غيرإنني أرى أنه من واجبي المبدئي والأخلاقي الدفاع عن متظاهرين وطنيين شرفاء الذين يخاطرون بحياتهم مضحين بزهرة شبابهم الغضة ، ليعبدّوا محراب الوطن بدمائهم الزكية ، بكل بطولة و بسالة ، و ذلك حبا و حلما بتغيير و إصلاح حقيقيين ليضمنوا لأنفسهم مستقبلا زاهرا بخير ، بدلا من مستقبل مظلم على يد هؤلاء الفاسدين و الفاشلين من لصوص المنطقة الخضراء ، الذين يقومون بتدويرأنفسهم كنفيات سياسية نتنة بروائح الفساد لكي يبقوا منتشبثين بالسلطة ، فيتحتم عليَّ أن أفعل ذلك في مقابل إساه إليهم من خلال وصفه إياهم ب”المخربين و المندسين ” وتجاهله المتعمد للمجازر و أعمال القتل الأخرى التي يتعرضون لها بين حين و آخر على أيدي ميليشيات يتجنب هو حتى التطرق إليها عمدا ..

رابعا ــ يُلاحظ القارئ الكريم في مقالة الرد ــ أدناه ـ للسيد عبد الخالق حسين النبرة الغوبلزية الواضحة من خلال الفقرات التالية 🙁 وليته اكتفى بهذا القدر من الاتهامات، بل راح مهدي قاسم يتهمني بأني أحرض ضد سكان محافظة ذي قار، ويتزلف إليهم ويدعي بأني اتهمهم بكل ما يجري من تخريب في محافظتهم. وهذا الكلام هو الآخر افتراء وتبرئة للمخربين الدواعش والقناصة الذين يقتلون الأبرياء ) !!، أذ أنني لم أبرئ لا ساحة البعثيين ولا الدواعش وإنما الحكومة العراقية أو بالأحرى السلطات المسؤولة هي نفسها من استدعت الفريق الركن جميل الشمري رئيس ما يسمى بخلية الأزمة المبعوث إلى الناصرية لمواجهة المتظاهرين بعد ارتكاب مجزرة الناصرية الرهيبة ، و الرجل نفسه لم ينف دوره أو مسؤوليته ، ولا قال أن الدواعش والبعثيين هم ممن قاموا بارتكاب تلك المجزرة ضد شباب الناصرية البواسل . فالشخص الوحيد الذي يعتقد أن الدواعش والبعثيين ممن ارتكبوا تلك المجزرة والحرائق في في المباني و القنصليات ــ علما لا توجد قنصلية إيرانية في محافظة ذي قار لكي تُحرق ــ هو السيد عبد الخالق حسين ، طبعا لغاية في نفس يعقوب ، و لكن لكي يقوّي هذا الانطباع الزائف من خلال أسلوبه الغوبلزي هذا فيضيف بدون أي رابط إنما بدافع خابط ولكن بنبرة تأكيد عجيبة وكأنه يحمل في جيوبه دلائل قاطعة وحاسمة : ( لا ننسى أن تقريراً من وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، أفادت قبل أشهر بأن في العراق نحو 20 إلى 30 ألف داعشي منظمين في خلايا نائمة ينتظرون الوقت المناسب لزعزعة الوضع في العراق. بالتأكيد هذه فرصتهم، ولا شك أن كل الأعمال التخريبية منهم، سواءً في بغداد أو المحافظات الأخرى) !!.، الشارع العراقي يعرف جيدا بأنه توجد في العراق خلايا داعشية نائمة بل و يقظة و نشطة بأعمال إرهابية في مناطق شمال العراق ، بينما في مقابل ذلك لم نسمع تصريحا يؤكد هذا لا من قبل أحزاب الفساد ولا من قبل ميليشيات مدججة إن البعثيين والدواعش هم يقفون خلف هذه المجازر وموجات الخطف والاغتيال ، فتصور عزيزنا القارئ كيف أن عشرات سيارات مكتظة بالبعثيين و الدواعش مع أسلحتهم المدججة ــ بحسب تصورات و تخيلات السيد حسين ــ يسيرون في شوارع بغداد و يطلقون النار على الناس بدون أي تعيين وينظمون مجزرة في الناصرية و يقومون بخطف و اغتيال عشرات من ناشطين مدنيين في كل من النجف و كربلاء والديوانية و العمارة حسب كيفهم ومزاجهم !!، أليس معنى ذلك أنهم مسيطرون على الوضع وبشكل شبه نهائي، ولا ينقصهم سوى البيان رقم واحد ؟ !!..

و إذا كان الأمر هكذا فأين هي إذن هي الأجهزة الأمنية و قوات الحشد الشعبي و عشرات غيرها من ميليشيات مسلحة ، فضلا عن مستشارين عسكريين من ضباط إيرانيين ؟ فهل من المعقول إنهم يتفرجون على أنه كيف العراق يقع تحت سيطرة البعثيين والدواعش و العملاء السعوديين بهذه الصور الشاملة والحطيرة ؟!..

فهل من المعقول أنها تتفرج على هؤلاء المخربين والمندسين من البعثيين والدوعش وهو يخربون في كل محافظة من محافظات الجنوب دون أن تفعل شيئا ؟، بينما أنني لستُ ممَن يؤمنون بالخيار الحتمي بين السيء والأسوأ أي بين خيار الحكم الدموي للبعثيين أو بين نظام الحكم الطائفي المحاصتتي التدميري الفاسد الحالي في العراق ، إنما أطمح إلى نظام أنزه و أصلح و أفضل ، و ينبغي التأكيد هنا في هذا الصدد على أن متظاهري ساحة التحرير منتبهين و حذرين جدا من إمكانية التغلغل أوالاندساس البعثي ، فيهتفون بين وقت و آخر ضد البعث و البعثيين تأكيدا على نبذهم واحتقارهم وعلى عدم وجود مكانهم الموبؤ بين المتظاهرين و يكتبون ذلك في شعارات و يرفعونها ..

أم يجب على الشعب العراقي أن لا يتظاهر أو يحتج ولا ينتفض أبدا من أجل التغيير و الإصلاح خوفا من اندساس البعثيين والدواعش ؟!!، و إذا هكذا يجري الأمر فمعنى ذلك أن الوضع المزري الحالي سيبقى هكذا إلى أبد الآبدين ، إذ لن يحدث أي تغيير جدي في العراق ، الأمر الذي يعني أنه سوف يحكم العراق الحفيد الثالث أو السادس للمالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر والنجيفي و علاوي و البارزاني وغيرهم !!..

و الكن لأمر الذي يدعو إلى التفكير و التوقف حقا هو عدم تطرق أو إدانة السيد حسين لجريمة مقتل473 شهيدًا ونحو 22 الف جريح منهم نحو 3900 معوقا و الإصرار على وصف المتظاهرين بالمندسين والمخربين ! ، غير أنه لم ينس في الوقت نفسه أن يتلقف حادثة الوثبة ليُدين بها المتظاهرين أو يحمّلهم مسؤولية هذه الحادثة الشنيعة ؟!!..

خامسا : النزعة الإقصائية عند السيد عبد الخالق حسين :

ــ فعندما أشرتُ قبل لحظات في سطورسابقة عن التجاهل المتعمد للسيد عبد الخالق حسين الدور الإجرامي للميليشيات ذات التبعية و التخادمية للنظام الإيراني و المتحكمة بمصير العراق حاليا و دورها المتنامي واالمتصاعد في قمع و قتل المتظاهرين ، فأنه في مقابل ذلك حرص ــ مرارا ــ على التركيز على تنظيمات ذات صبغة أو تقليعة دينية ومذهبية من قبيل ــ ( وهذا هو الثأر البدوي الذي تريد تحقيقه السعودية ومرتزقتها فلول البعث، والصخريون ــ يقصد الصرخيون ــ والخراسانيون، والشيرازيون، وغيرهم من تنظيمات ذات أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، من فئات منحرفة بأسماء وذرائع دينية باطلة، وهي في الحقيقة من فلول وأيتام البعث السائبة التي تعرض خدماتها لكل من يدفع لها، ويدغدغ آمالها الفنطازية بالعودة للسلطة.) ، معتبرا إياهم ــ أي عبدالخالق حسين ــ ولو بشكل مبطن ـــ من صنيعة المخابرات السعودية والإماراتية و الصهيونية والأمريكية ، يقومون بدور المخربين والمندسين و الإرهابيين الخ ، وهذا التصنيف يعني وضعهم في خانة القوى الإرهابية و تاليا استباحة دمائهم انطلاقا من عقلية قمعية و إقصائية لذهنية شمولية التي تتقبل تنظيمات دينية وطائفية ميليشياوية وطائفية مثل منظمة بدر و عصائب أهل الحق و حزب الله العراقي و ووو الخ من عشرات من تنظيمات مشابهة ، من حيث لا يعتبرها إرهابية أو تخريبية ، بينما سرايا السلام الصدريين و الصرخيين ـــ والخراسانيين، والشيرازيين نعم وفقا لتصنيفه العقائدي لهؤلاء ؟!!..

لماذا يا ترى هذه التنظيمات تخريبية وعميلة و إرهابية في نظره ـ مع أنها هي الأخرى تنطلق و تغرف وتنهل من تراث الأئمة وأهل البيت كالتزام عقائدي و مذهبي في طقسياته الموسمية: ضربا بالزناجير والسيوف و لطما و بكاء و نحيبا على الأقل ؟ ..

وهل لكونها لم تعلن ولائها المطلق للنظام الإيراني أسوة بباقي التنظيمات الطائفية والميليشاوية الآنفة الذكر و لهذا السبب أصبحت منبوذة و محاربة إلى هذا الحد بحيث يحرّض السيد حسين ضدهم ولو بشكل غير مباشر من خلال اتهامهم بالعمالة والتخريب ؟!..

و ماذا إذا كان الصرخيون و الشيرازيون واليمانيون قد أعلنوا ولائهم للنظام الإيراني فهل آنذاك قد يصبحون حبابين و خوش ولد في نظرعبد الخالق حسين؟ أي خوش ولد و حبابين مثل فيلق بدر و عصائب أهل الحق و حزب الله و غيرهم ؟!!..

أما النسبة لنا فلا يوجد أي فارق كبير أو صغير بين تنظيم طائفي ميليشاوي يعلن ولائه للنظام الإيراني وبين ذاك الذي يعلن ــ افتراضا ــ ولائه للنظام السعودي أو لأمريكا أو لأية جهة أجنبية أخرى ، فكلها من وجهة نظرنا دمامل عقائدية معدية بوبائها الطائفي وبولائها للأجنبي و في نفس الوقت معادية للعراق ومعرقلة لتقدمه و تطوره ..

و …نقطة .

هوامش :

*(متى كانت السعودية نصيرة لثورات الشعوب ــ صوت العراق ؟)

**( ديجيتال ميديا إن آر تي

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، على حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد اليوم، فيما تساءل قائلا: الى متى يستمر انفلات السلاح وانتشار “الميليشيات القذرة”.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم، 12 كانون الأول 2019، “الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة”.

..وتابع “كلا لانفلات السلاح، كلا للميليشيات القذرة، نعم لحصر السلاح، نعم للاجهزة الامنية”.

*** كتبتُ هذه المقالة ــ أدناه ــ كتعليق بناء على خبر يفيد عن عقد البعثيين اجتماعا في السعودية بحضور رغد صدام حسين ، و قد اتضح فيما بعد أنه خبر ملفق تماما و بدون أي أساس من الصحة، وسوف يلاحظ القارئ الكريم من خلال هذه المقالة و غيرها كم أقبض من دولارات من النظام السعودي ؟!!:

( POSTED ON 2019-11-13 BY SOTALIRAQ

على النظام السعودي أن يدع شأن العراق للعراقيين الذين لم ينسوا بعد مئات الانتحاريين السعوديين في العراق !

بقلم مهدي قاسم

يُقال ــ و إذا صح الخبر أصلا ــ أنه في خطوة مثيرة لريبة

و شُبهات دعا النظام السعودي الثيوقراطي القمعي إلى عقد مؤتمر حول العراق ، و ذلك في أوج الانتفاضة العراقية المتصاعدة ، و فوق ذلك ـــ و كأنما نكاية بالعراقيين و استفزازهم المتعمد ــ نقول أن صح الخبر ــ دعا هذا النظام أبنة الدكتاتور البائد رغد صدام لحضور المؤتمر

!!، ربما سعيا منه للصيد في المياه العراقية العكرة حاليا ( على أساس إنه نظام ذكي و شاطر وحق رب ترمب !!) ربما معتقدا ــ أي النظام السعودي ــ ببغباوة أو سذاجة بإن مطالبة المنتفضين العراقيين بالتخلص من النفوذ الإيراني و تحديدا من هيمنتهم على العراق يعني فتح الباب

على مصرعيه أمام نفوذ النظام السعودي ليحل محل نفوذ النظام الإيراني يا أهلا بجندرمة هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر !! ، فيا له من وهم مضحك وبائس هذا إذا كان الأمر كذلك ، إذ يبدو أن هذا النظام قد نسى أو تناسى أن ذاكرة العراقيين لا زالت :

تعج مكتظة بذكريات مفجعة و مريرة بتداعيات من مشاهد

مئات تفجيرات انتحارية فظيعة و رهيبة نفذها مئات من سعوديين إرهابيين ، حيث نتج عن ذلك سقوط آلاف من الضحايا القتلى والجرحى من جراء تلك التفجيرات شبه اليومية والتي كان يحرّض عليها شيوخ الإرهاب التكفيريين بفتواهم اليومية و من حيث صفتهم كموظفين دينيين في مؤسسات

دينية رسمية سعودية ، فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى الرسمية أيضا والتي لم تكف هي الأخرى عن التحريض المتواصل على الإرهاب في العراق لسنوات طويلة .

لهذا فيجب على النظام السعودي والقطري أو الإيراني : أن

يعرفوا بأننا نحن العراقيين ربما قد نغفرلهم أو لغيرهم جرائمهم الإرهابية الكثيرة التي ارتكبوها في العراق و التي بلغت آلافا من تفجيرات تدميرية يومية مع أجساد ممزقة أو متفحمة ، و تحديدا بحق مواطنين عراقيين مسالمين وأبرياء ، بسبب أنتمائهم الديني أو المذهبي ،

أقول ربما قد نغفر كل هذا إلا إننا سوف لن ننساها ذلك أبدا !.

ولا يضر أن ينقّشوا أو يحفروا هذه اللطخة الدموية من عار

تاريخي عميق في أذهانهم الغربالية ، قبل أن يتصرفوا كأصحاب وصايا جدد على الشعب العراقي ، و كأن شيئا ، لم يحدث و لم يكن ..

لذا فمن الأفضل للنظام السعودي و غيره أيضا ، أن يدعوا

العراقيين و شأنهم في ترتيب أمورهم السياسية فيما بينهم ، فهم ليسوا بحاجة بعد الآن إلى تدخلات أو وصايا خارجية أو أجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية ، على الأقل هذا ما يهتف به آلاف من المتظاهرين المنتفضين الذين يريدون أن يبقى العراق حرا و ابيا للعراقيين فقط

و حصريا ، بل يجب أن تكون الأولوية بعد الآن للعراقيين بالدرجة الأولى و الأخيرة لغرض التمتع بخيرات وثروات بلادهم الغنية و ليس لعرب أو عجم أو لأي أجنبي آخر، وفي الحقيقة ليس فقط هذا ما يهتفون به هولاء المنتفضون البواسل إنما يضحون بأنفسهم أيضا من أجل تحقيق ذلك

، و ما سقوط عشرات من شهداء الانتفاضة التشرينية المجيدة وآلاف من الجرحى والمصابين وهم لا زالوا في حالات حرجة إلا دليلا على ذلك .

أم أراكم أن أذانكم قد انسدت و أصبحت محشوة بقطن وطين مبللين

بحيث أصبحتم عاجزين عن سماع تلك الهتافات المدوية و الجبارة التي تشق حتى عنان سماء العراق مجدا و بطولة ؟ ..

كما يجب على النظام السعودي أن يتبختر ويتباهى و يعقد مؤتمرات

عن تظاهرات و ديموقراطيات في حالة إذا أصبح حق التظاهر والاحتجاج في السعودية حقا مشروعا و مكفولا بقانون و دستور ، و ليس جرما فظيعا يطاله القانون بعقوبة حبس شديدة و لمدة طويلة مثلما معمول به حاليا في السعودية ! ..

نقول كل هذا لنزيل الوهم من أذهان السعوديين و غيرهم لكي

لا يعتقدوا بأن المنتفضين العراقيين عندما يهتفون :

ــ إيران بر برة !..

فأن ذلك لا يعني قطعا :

ــ سعودية أو أمريكا أو قطر أم تركيا جوة جوة !!..