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بريطانيا: ندرس كل الخيارات بالعلاقة مع العراق إذا استمر العنف ضد المتظاهرين

اكد السفير البريطاني في بغداد، ان بلاده تدرس “كل الخيارات” بطبيعة العلاقة مع العراق في حال استمرار العنف على المتظاهرين.
وقال السفير البريطاني لتلفزيون الحدث، “ندرس كل الخيارات بالعلاقة مع العراق إذا استمر العنف ضد المتظاهرين، ونطالب الجيش بحماية المتظاهرين السلميين من بعض الفصائل المسلحة”.
اضاف ايضا “ندعم انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة في العراق، وتشكيل حكومة عراقية بعيد عن التدخلات الخارجية”.
كما دعا السفير البريطاني إيران، “لعدم التدخل في الشأن العراقي”.

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