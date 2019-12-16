بينهم مرشح من المتظاهرين.. صالح يتسلم أربعة أسماء لخلافة عبدالمهدي

أفادت مصادر سياسية مطلعة، يوم الاثنين، بتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم عدداً من الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية نقلاً عن المصادر قولها إن “رئيس الجمهورية قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا”، مبينا ان “الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء”.

واضافت أن “صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة ابرزها محمد شياع السوداني واسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، مبينة أن “صالح تسلم ايضا اسماء مرشحة من قبل المتظاهرين ابرزها القاضي رائد جوحي”.

وأشارت الى أن “هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية”، لافتة الى ان “رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب”.

وتابعت أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي ابلغ رئيس الجمهورية بان آخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل”.