رسائل من رجل وأمرأة توفهما الله.

المحامي محمد احمد الروسان*

*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*

اليوم الأحد 15 – 12 – 2019 م، الذكرى الحادية عشره لرحيل أبي(رحمه الله)، تمتزج بمرور عامين وتسعة أيام على رحيل أمي أيضاً، ولأنها أمي ثم أمي ثم أمي، وأنا الذي صليّت عليها صلاة بلا ركوع وبجانبي ولدي شهم، بعد قيام صلاة عصر ذلك اليوم، وأنزلتها برزخها، ووجهت وجهها نحو القبلة، ودفنتها بيدي فدفنت قلبي معها، كما دفنت أبي قبل أحدا عشرة عاما، فغدت أمي وأبي، كطيف يلوح بين فترة وأخرى، أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي. أبي وأمي اليوم يقولان لكم من لحدهما في سما الروسان وقولهما بالعضل: عقولكم محتلّة يا بعض العرب..فمن أيّ صلصال قدّت قلوبكم؟ وبأيّ ذنب تذبحون أصل العرب في اليمن؟ ويا بعض بعض العرب، ويا بعض بعض أمتي، ويا بعض بعض قومي، أفصحوا عن مضمون مدياته لصلصالكم هذا الذي قدّ الله منه قلوبكم القاسية؟ وعبر أيّ مدرسة صيغت ولقّحت عقولكم؟ يا نتاجات فكر ابن تيميّة، عليكم أن تشكروا مجلس الأمن الدولي الآن وبعمق، الذي طالما حاربكم وكانت قراراته تقتل شعوبكم، وعبر الفيتوهات الأمريكية على مشاريع قراراتكم المصاغة باللون الأزرق، بعد أن عمّدت بالدماء القانية في فلسطين المحتلة، اليوم يا بعض العرب لا فيتو على مشاريعكم ولا على مطالبكم، كونها مشاريع تقتل العرب بالعرب وتزيد الانقسامات الأفقية والعامودية بينكم، تعيدكم إلى ثنائية تاريخية(مناذرة وغساسنة)عرب يقتلون عرباً ومسلمون يقتلون مسلمين، إنّ ما يجري في حواضركم يا بعض العرب، إن في اليمن الذي يذبح من الوريد إلى الوريد بسكاكينكم المسمومة، وخناجركم المغروسة بالخواصر، وان في سورية التي تستنزف شعباً وجغرافيا وديمغرافيا، ونسقاً سياسيّا مقاوماً، وان في العراق المراد تقسيمه إلى ثلاث دول، وان في ليبيا والتي صارت أرض وبلاد مملوكة على الشيوع لأسفل خلق الله، وما يحضّر للجزائر الدولة والدور والمقدّرات والشعب والنسق السياسي ما بعد انتخاب رئيسهم عبد المجيد تبون، وجلّ جلّ دول بلادنا وساحاتنا الضعيفة والقوية على حد سواء، وان في قطرنا الأردني، حيث خصوماتنا خصومات طفولية، هذا الذي يجري كموت زؤام هو مشاريع لتدمير الإنسان العربي، وسوف يكشف المستقبل لنا وقريباً، وسيسجّل التاريخ وبرأس الصفحة الأولى، إنّ الذين دمّروا ما تبقى من العروبة هم العرب أنفسهم، وستكشف الأرقام حجم ونوع المال الذي دفع من قبل العرب لإحراق بيوتهم وجنّاتهم، ولتنفيذ وعد بلفور بنسخته الثالثة، بعد ان كانت مبادرتكم العربية للسلام في بيروت(بلفور اثنين). وفي ذات السياقات الزمنية تطرح فيها المشاريع الاقتصادية الكبرى، ولكنها وهمية لإلهاء الشعوب بمستقبل وهمي خيالي غير واقعي، لا يمكن أن يكون مشرقاً حيث القرار مرهون بيد الخارج الباحث عن مصالحه عبر بعضنا كوكيل. اليمني بمكوناته، لم يلجأ حتّى اللحظة إلى عمق خياراته وهي مفتوحة في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني العربي عليه، حيث طبّق حتّى اللحظة إستراتيجية الصبر بدقة وعلى طريقته وبانضباطيّة فريدة من نوعها، وان كان باعتقادي ردّ ردّاً مزلزلاً في عدم الرد العميق حتّى الآن(اللهم الاّ بعض صورايخ استراتيجية بالستيّة مطوّرة، وطائرات مسيرة، أصابت عاصمة العدوان على اليمن في منحرها، يحاول الكابوي الأمريكي من جديد وبعد العراق العربي، أن يجعلها سببا لشن عدوان على ايران المسلمة، عبر مسرحيات اليانكي بنسخه المختلفة)، فعرّى العدوان البربري عليه، وعرّى مجمل بنك أهداف العدوان الوحشي. اليمني خذله البعض العربي، والبعض الإسلامي، والبعض الغربي، وخذله مجلس الأمن الدولي، حيث قبل اقتراحات المعتدي(الجلاّد)وأهمل الضحية وجلدها مع المعتدي وذرف دمعاً كذباً عليها. إنّ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الحدث اليمني إغراقاً للمعتدي في مستنقع الحدث اليماني، والمراد من خلاله إعادة انتاجات للمعتدي عبر تقسيمه كجغرافيا خاصة مع بروز نجم غلامه ونشر خاشقجه. لم يتوقف المعتدي من البعض العربي أمام قول الكابوي الأمريكي له: أنّ الخطر الحقيقي عليكم هو من دواخلكم ومنتجات مدارسكم الفكرية وليس من إيران. أبي .. أمي أرضنا العربية، صارت وكر ذئاب داعشيّة بفعل بعضنا، أبي الوضع العربيّ من الخليج الحائر إلى المحيط الهادر، يمارس الاستمناء أمام مشاريع السلم الغربية، ويشرب الأنخاب مع جلّ جلّ السفلة من أمثال السافل ترامب الجمهوري كما شربوها مع أوباما وهو في طور رحيله عن الحكم، وجلساتنا في الأمم المتحدة جلسات صوفية، أبي .. أمي وشيوخ مشيخاتنا العربية ولدوا من المهد دعاة حريّة وحقوق إنسان وحاكميه رشيدة، وديمقراطيين درجة الثمالة، صرنا يا أبي ويا أمي نتصرف كالمومس في أحضان الجنرالات الأمريكية، فماذا يدعى هذا يا أبي ويا أمي؟ قولا لي بربّكما الله. ماذا يدعى يا أبي ويا أمي أخذ الجزية في القرن الحادي والعشرين، ماذا يدعى تبرئة فرعون مصر من سفك دماء ميدان التحرير في التاريخ العربي، أصرخ يا أبي ويا أمي في وجوه بعضهم: أعرب أنتم أم ماذا؟ أبشر أنتم أم ماذا؟ وكما قال مظفّر النواب(ولكوا)الذئبة تحرس نطفتها، والكلبة تحرس نطفتها، والبغلة تحرس نطفتها، أمّا أنتم فماذا تحرسون؟ لا تحرسون غير شهواتكم وجلّ ماءكم المهين في الرحم الحرام، أعرب أنتم أم ماذا؟ ويلي عليكم، ومع كل ذلك فلن تتلقح أرضنا إلاّ باللغة العربية وبلسان عربيّ مبين، رغم عهركم وذلّكم. وطننا العربي أبي على مفترق الطرقات… صار وطن أشلاء… وطن إمارات إسلامية… وأفخاذ ونهود وفتاوي ونكاحات… ووطن(خوازيق) نيتويّة في زمن داعش ودامس، وكلاهما يا أبي ويا أمي الفاحشة. أي أبي احمد وأي أمي هناء: في مثل هذا اليوم من كل عام أستحضر كل الحروف والكلمات في لغتنا العربية، لكي أراقصها وتراقصني، وأداعبها كخليلة من ما ملكته يميني وتداعبني، فهي تأبى الاّ أن تصافح، والكلمات الاّ أن تراقص. في ذكرى يوم رحيلك من كل عام ميلادي يا أبي، يضرب هذا اليوم بحوافره ضلوع صدري وسجون قلبي وسياج عقلي، لأرى فيالق الكلام وكتائب النثر وتراكيب ودروع اللغة كلّها تتجلّى أمامي، ونواصي الحروف تدعوني لأملكها. أبي في ذكرى يوم رحيلك ورحيل أمي، تخرج الكلمات من أغمادها كما تخرج السيوف، والأخيرة تخرج لتلمع وتقطع، وكذا كلماتي وعباراتي يا أبي ويا أمي. من شدّة غضبي وحزني على جلّ عربنا، أي أبي وأي أمي أعلمكما أني ما زلت أواصل سكري بالكون من دون مزج، ويربكني أنّ أقوى الخمور الرديء، وأغسل حنجرتي بالنبيذ، ففي القلب حزن جبان وحزن جريء.. صدقت يا مظفّر. علّمتموني وإخوتي أنّ من شاء خلاصه… من عار لطّخ كلّ مساحة جبهتنا… فليزرع في رأس من خان رصاصه! وأخبركما اليوم أنّنا وعبر بعضهم في مدن ملحهم، قد زرعنا في رأس من خان رصاصه، لقد أنقذ الأحرار منّا وجه الثقافة العربية الكبرى من عار السكوت وعار السجود للمال السحت المخلجن، انّه زمن حريات الطاعون الأسود هذا الزمن الذي يقتل فيه المسلم أخاه المسلم، كي ينكح حورية في السماء يا أبي ويا أمي. نعم انّه زمن حريات الطاعون الأسود الوهّابيّ وزمن الفكر البنطلوني يا أبي ويا أمي، وذاك الوحش البشري من الجيش الكر، آكل كبد الجندي السوري الطبيعي الشهيد، الوحش أبو صقّار يا أبي ويا أمي حفيد هند زوج أبي سفيان، آكلة كبد أسد الشهداء حمزة الهاشمي في وقعة أحد، خاطبته قائلاً في وقته وزمان حدوثه: تبّت يداك وتب يا آكل القلب والكبد… تبّت يداك وتب … تبّت يداك وما كسب فاك وجوفك اللعين يا آكل القلوب والكبود…. (( ستصلى ناراً ذات لهب)) في جيدك حبال وحبال من مسد. هذه الثورة يا أبي ويا أمي والتي ما بقي ثور بريّ بالبريّة الاّ ولقّحها وذاق عسيلتها، وبعد أن ذاق عسيلتها طلّقها ورماها، على أطراف الطرقات كزجاجات الجعّه الفارغة وعلب السجائر، فلو أجرينا أبتاه أمّاه فحص D.N.A ، لذاك الجنيين المتكون برحم ما سميت بالثورة في شامنا، لوجدنا الأب متعدد الأطراف مختلف اللغات والجينات والأثنيات والألوان. يخاطبني أبي وأمي من قبرهما يا عرب ناصحين لكم ولي فيقولا: (…إن كانت هناك من نصيحة أسديها إليكم كل يوم، فهي أن لا تجلسوا إلى موائد الكلام عندما يكون طهاة الكلام، من أبناء البغايا والسبايا وعبيد الطغاة والشهوات، ومن سلالات قطّاع الطرق واللصوص، لأنّه لن يكون في قدور اللغة إلا لحوم البشر ونكهة الزنا، ولن تغرف آذانكم إلا مرقاً من دم الكلام ودم الحيض!). بعض ثوّارنا يا أبي وأمي كتبة وظاهرة صوتية وصورة عبر فضائيات العهر السياسي، كؤوسهم المشبّعة والمعبّئة بخمر ذلّهم وصديد نسائهم، تنطقوا وعلى رأس كل سنة ميلادية: القدس قدسنا والثورة ثورتنا وانّا لقادمون …. قادمون …. لكنّ قدومهم يا أبتاه وأماه وقبل فجر الأول من العام الميلادي الجديد، والذي هو ذكرى ميلادي من كل عام وربيعي الأول، لا يكون قدوم هؤلاء إلاّ تحت لحاف الزنا مع ثائرة وثائرة أخرى يتسربلون ببعضهم البعض، ومن تحت ركام ماخور وماخور وماخور. بعض ثوّار الربيع العربي يا أبي ويا أمي غادروا ساحات أوطانهم، بفعل الطرف الثالث بثورتهم إلى أخرى من الساحات، عظامهم تراها من فوق الجلد جليّة وهم عبر الحدود يهربون، وببرقع النساء يتنكرون كرياض حجاب فضيحة مؤتمر الرياض ما غيره في وقته، منحته بلادي عبر نظامها السياسي الرسمي، لجوء سياسي في لحظة تيه وضغط وتوهان، هؤلاء وتعد أضلعهم ضلعاً ضلعاً، وبعد شهور ستة أو تزيد، تكرّشوا وتكرّشوا وتكرّشوا، حتّى عادوا بلا رقاب يا أبي وأمي، بفعل السحت من المال المخلجن، المجبول بدماء أبناء أوطانهم، كي توهبن بلادهم يا أبي ويا أمي، فوق رؤؤس قطعوها، ورقاب جزّوها، وبطون حوامل بقروها، وعيون فقؤها، وبكارات عذارى فضّوها، وحتّى من حرّض بكتاباته على ذلك نشروه ونشروه يا أبي ويا أمي، وهو كان من أشد المدافعين عن نظامهم الذي ينتمي الى العصر الحجري. أي أبي وأي أمي: سألني أحدهم من أنا؟ فأجبت أبتاه أمّاه كما علّمتموني:- أنا صوت صفير الشظايا، لضحية أرادوا قتلها فلم تمت! ووقع صدى قضية، أرادوا وأدها فآثرت الحياة، كان اسمها فلسطين، فصار اسمها فلسطين، وسيبقى اسمها فلسطين، رغم جولات كوشنر وزمرته ودبلوماسيات الشعوذة والصعلكة العربية، رغم أنفهم وكبرهم وجبروتهم هؤلاء: من يهود صهاينة، ومسيحيين صهاينة، وعرب صهاينة، ومسلمين صهاينة. أبي وأمي عربنا وعرباننا معرفون بدموع الوقوف على الأطلال يبكون، ولعلّ أشهر دموعهم على الإطلاق يا أبي، هي دموع أبي عبد الله الصغير عندما غادر قصره في الأندلس صاغراً مطروداً والى الأبد، فبكى مثل النساء ملكاّ لم يحافظ عليه مثل الرجال. أه يا أبتاه ويا أماه كم نحن متعبون بعروبتنا، وجواسيس العصر بعباءات عربية، نعم سنموت يا أبي ويا أمي ولن تموت بلادنا، وسنموت ولن تموت الحكايا التي ستحكى عنّا والتي اختلطت دماؤها بدمائنا، والتي ستحكي عن دمنا الذي نروي به سوريتنا الطبيعية النازفة، وقلبها دمشق العروبة الناهضة، محاطةً بوصيفات محراب عروبتها، عمّان الحزينة المغلوبة على أمرها، والتي يزاحمها الغلامان المخلّدون في رعاية المقدسات في قدس الأقداس عبر مضامين صفقة القرن صفقة عهرهم، تصفية القرن، لخلق لا أقول وطناً بديلاً، بل دولة بديلة ونظاما بديلاً بديمغرافيات جديدة….أتساءل: هل ستستورد غازاً محتلاً عبر التيس المستعار الشريك الأمريكي يا أبي(رغم توقيع اتفاقية الاستيراد)؟… وأجيب: لا أعتقد ذلك يا أبي بقلبي(عقلي يقول عكس ذلك ستستورد – ثمة صراع بين عقلي وقلبي أمي أبي)… لأنّ فيها ملك لا يضام عنده أحد… ورجال في دولته إذا أرادوا أراد الله… لا يزاودنّ عليهم أحد في وطنيتهم، وبيروت المصادرة وجع القصيدة، وفلسطين المغتصبة الدامية والدامعة. فسوريتنا الطبيعية يا أبي لا تموت ولا تلد ولا تولد، وسورية هذه يحميها من(( … لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)). في الذكرى الأولى: من رسالة إلى أبي في يوم رحيله ومن أبي إلى الكهنة، وفي الثانية: أبجدية الرجال أنت يا أبي وشهم أتى، والساعة أشدّ وأمرّ، وفي الثالثة: من عالم البرزخ يقول لكم أبي: هل عرب أنتم؟!، وفي الرابعة: كهنة قومي وشامنا وسنونو الخليج وذكرى رحيل أبي، وفي الخامسة لهفي عليك أبتاه … وقلّة صار الرجال وفرّخ الجبناء إلى السادسة بوح إلى أبي … تعب القلب يا شام وما تعبت، الى السابعة: ختنوا أدمغتنا يا أبي… فأنتجوا لنا سلّة فواحش…وهذه الثامنة: سورية تتوازن سورية تتعافى وبعض ثوّارنا يا أبي كتبة! الى التاسعة : أبطال(المولوتوف)سيشلعون اسرائيل من جذورها يا أبتي، فالعاشرة: كنت في عمّان فبكيت على أبوابها ونسيت على أبواب اربد عيوني، وها نحن في الذكرى الحادية عشر. اليوم الخامس عشر من كانون الأول لعام ألفين وتسعة عشر، اكتملت دورة الزمن، احدى عشرة عاماً يا أبي، رحلت يا أبي عن هذه الدنيا، وما زال لغز الأمّة كما هو بلا حل، اقتادوه أذناب أذناب المشروع الصهيو – أمريكي دون صلاة إلى بلاط سلاطين وملوك الحياة، مكبّلاً بشال أحمر حريري يا أبي، ونحن ما زلنا في أول تسطير كلمة حق في “مستندات” أبت أن تكون في حقيقتها حق، لأنّها مرفوضة بفعل الآخر الدخيل، في أن تصرف على مذبح القدس والحريّة، رحلت يا أبي والأمّة ما زالت تتخبّط في غيّها، وربيعها العربي تساوره الشكوك ويركب من جديد، ولكنك كغيرك من الشيوخ والرجالات والآباء، أبقيت فينا الأمل، لكي نعيد صياغة الحاضر من جديد، ونستذكر الماضي، ونأخذ العبر لكي نستشرف المستقبل المشرّف، بل نستولوجيا المستقبل وما ورائه، بعد أن لعنت اللغة العربية أهلها، واستحلفتهم بالله الواحد القهّار، الاّ ينطقوا حروفها، كونها تشعر أنّ عاراً يلازمها لصمت أصحابها. أبي وأمي… يا حاملين مشكاة الغيب بظلمة عينيكما، ترنّم من لغة الأحزان..فروحي عربية، ترنّم للغة القرآن.. فروحي عربية، تعب الطين يا أبي ويا أمي..سيرحل هذا الطين قريباً… تعب الطين …سيرحل الطين(صدق مظفّر النواب)… أبي وأمي من قبرهما يصرخان بكم: هل ما زلتم عرب أنتم؟! هما في شك كانا في حياتهما..وما زالا في شك في مماتهما، رغم سكوت أنفاسهما. هل عرب أنتم؟! وجواسيس العصر تستعرض أعراض عراياكم.. وتوزعوهنّ.. كلحم الضأن لجيش شهود العيان… شهود الردّه… قتلتنا الردّه… قتلتنا الردّه(صدق مظفّر) … هل عرب أنتم؟! أبي وأمي يشكّان في ذلك. أبي وأمي أخبركما… بأنّ لجان تنسيق الثورات العربية.. يزنى فيها كل يوم ألف ألف مره…. حتّى عندليبهم الأصفر أبو ايفانكا… صار يواقعها برضاها ومعه ثلّه زناة ليل. أبي لحظة وفاتك، كنت في عمّان… فبكيت على أبوابها… فخداي تشقّق لحمهما… من أمواس بكاء ذلك الليل… وفي الطريق إلى اربد، وقاربت الساعة لتدل على موعد صلاة الفجر، فنسيت على أبواب اربد في مثل هذا اليوم عيوني، وغسلت الوجه الحزين، بماء الصبح، حتّى وصلت سما الروسان، فأقمت الصلاة في مسجد القرية، وذهبت للمقبرة لأداعب تراب لحدك الممزوج بماء السماء وكانت أمي ما زالت حيّة . أبي وأمي … بلادي من بعدكما صارت كأكياس الحنطه وصناديق الشاي المهرّبة …أبي وأمي …أبكي بلادي وان جارت عليّ..أبكيها كحانوت تعرض فيه ثياب الموتى…أبي وأمي…بلادي يتناهشها الجميع…ويجلس فوق نفسها غلمان مخلّدون، كأنّهم بيض مكنون…أبي…أبي أمي أمي أتدريان أنّ الكل إذا ما ركب الكرسيّ يكشّر في الناس كعنزه؟ أبي أمي حتّى الحذاء صرنا نشهد لا أقول سرقته بل ضياعه عندما نذهب لقيام الصلاة في بيوت الله، وقد قال صديقي مازن الصالح في ذلك قصيدة أسماها : الحذاء وقال:-

حِذائي مَلَّ مِنْ سُكْناهُ فَارْتَحَلا

وغادَرَها قَريرُ العينِ مُحْتَفِلا

ولمْ يَحْفَلْ بِتوديعٍ لِصاحِبِهِ

ولمْ يَأبَه بِمَنْ يأتيهِ أوْ وَجِلا

هيَ الدُّنيا نُغادِرُها لِأسْبابٍ

وهل نَبْقى إذا ما العُمْرُ قَدْ كَمُلا ؟؟

وبعضُ الصَّحْبِ لا صَحْبٌ وَلا كانوا

كَخَمْرٍ ظَنَّهُ السَّكْرانُ إذْ ثَمِلا

حذائي في مُصارَحَةٍ يُحَدِّثُني

بِأنَّ الفقرَ ما أبْقى ومَا حَمَلا

وأنَّ الْعُرْيَ عُرْيُ الدينِ والأخلاقِ

يَجْمَعُها قَليلُ الأصْلِ ما اكْتَمَلا

وطَبْعُ الجوعِ عندَ البعضِ عاداتٌ

وأخلاقٌ وعِندَ البعضِ قدْ جَمُلا

أَلا يا سارقَ الأقْواتِ مِنْ قومٍ

وصوتُ الحزنِ إذ تُبديهِ مُفتَعِلا

ألا يكفيكَ ما أحْدَثتَ مِنْ فَقرٍ

وما أبقيتَ لا رَغَداً ولا أَمَلا

ومَنْ يَسْرِقْ لِحاجَتِهِ أُسامِحُهُ

ومِنْ شَظَفٍ لِعَيشٍ غيرُ مُحْتِملا

ومَنْ يَسْرِقْ مِنَ الأوطانِ عِزَّتُها

أُعاديهِ فَلا أهلاً ولا سَهْلا

أبي أمي… علّمتموني أنّ حروف التاريخ مزورة، حين تكون بدون دماء…أبي أمي …علّمتموني أنّ التاريخ البشري، بدون الحب..عويلاً ونكاحاً في الصحراء…أبي أمي…أنا أبكي بالقلب، لأنّ الثورة يزنى فيها… والزاني هراء خواء خراء… والقلب تموت أمانيه. أبي أمي…رماح البعض العربي، تعتقد أنها تفتك فينا … أبي أمي أبكي الجميع .. أمواتاً وأحياءً في بلادي… والحزن ثقيل ثقيل في الليل يا أبي ويا أمي – ويحه من ليل طويل. انّ عمالقة الحوار الحجري وأبطال( المولوتوف )، هؤلاء الذين كنت تقصّ عليّ قصصهم، هاماتهم فوق كل الهامات يا أبي، والحقيقة كل الحقيقة، ومريض القلب يا أبي تجرحه الحقيقة حيث تقول: في رحيل الرجال … أعزّ الرجال، أنّ الحق كلمة مضرّجة بالدم، حروفها وطن وقضية وعدالة… بندقية، رصاصة، ثورة مكتملة العناصر في فضآت وطن مسلوب، رحلت يا أغلى الرجال ورحلتي يا أيقونة النساء(أمي)والسكاكين المسمومة، ما زالت مغروسة في خواصرنا، كأمّة تكالبت عليها الأمم، تحاول جاهدةً اغتصاب ارادتنا، كي تجعلنا، كنخّاس يعمل على بيع الحجارة الكريمة، في سوق النخاسة، لبناء مداميك الأنهزام والأنعتاق من رسالتنا،… ويحه من نخّاس لئيم!!. أذكر يا أبي ويا أمي كيف تجمّعت في عينيكما، ومنذ صغري فوعيّ على الحياة بتعبيراتها المختلفة، كل تفاصيل المعادلة الوطنية القومية الإسلامية الحرّة …، ما زلت وإخوتي وكل من عرفك نبكيك، كلّ بطريقته ونهجه، رغم مرور احدى عشر عاماً على رحيلك، في مثل هذا اليوم، وكان فجر يوم أثنين حيث الأعمال الصالحة ترفع إلى الله في عليائه ومجده، حيث صاحبتك يا أبي رحمها الله أمي غادرت فجر الأثنين أيضاً 6- 11 – 2017 م… حتّى عيون النعش المركون في زاوية المسجد، في قريتنا سما الروسان، تبكيك ومداميك قبرك وترابه وصراره تبكيك، ….للتو من الزمن البعيد عدت يا أبي من رحلة حج، لبيت الله العتيق، ففي كل نسك من مناسك الحج شعرت بك، وأنّك كنت هنا عندما حججت وأمي رحمها الله قبل أكثر من خمسين عاماً، ونويت حجّاً، في العام القادم يا أبي، ان بقيت حيّاً أرزق، لأستذكرك في كل نسك من جديد، أزماناً وأزماناً عديدة وبدون عرب روتانا. انّ العروبة والإسلام والمبادئ، غدت جسوراً دنّستها، خطابات ونظريات وسلوكيات، هؤلاء الراقصون على جراحنا، وكأني بها ثكالى تبكي حالتها وتصاحب جلاّدها، لأنّه لا حول لها ولا قوّة، فاستجارتها يا أبي بأولئك المتسلقين، واختبائهم ورائها يطابق قول الشاعر:

المستجير يعمر عندّ شدّته كالمستجير من الرمضاء بالنار

أبي يا قومي، لم يتناثر كما تناثر غيره من العرب، بين الأسطورة والخرافة والطوباوية والميتافيزيقيا واليقين، وبقي على حبه وعهده للقدس التي دافع عنها، وعن أسوارها مع غيره من أحرار العرب، فلسطين التي خدم فيها وعاش، من شمالها المحتل إلى جنوبها المحتل، وعلى القدس أرضنا ليس الاّ كرامة تحرث، مع لحم أطفالها وشيوخها وشبابها، ووجع لنسائها وفتياتها، لا يقال ولا يترجم على مذبح الحريّة يا قوم! فتية صغار يا أبي، قصّوا فينا لسان العرب لأبن منظور من جديد، بعد أنّ حرّفه علماء النحو واللغة بإيعاز من الغير، قصّوه فينا ذات رطانة، وعلّمونا أنّ ( سلام ) – بكسر السين – هو الحجر، وأنّه بكل تحولاته اللغوية وبجميع اللغات يعني الحجر، فحمداً لله وشكراً يا أبي، للفتية هناك في فلسطين المحتلة، التي قاتلت فيها من شمالها المحتل إلى جنوبها المحتل، ومن شرقها المحتل إلى غربها المحتل، هؤلاء الفتية يا أبي، الذين أعادونا إلى لسان العرب، وهل بقي للعرب من لسان يا أبي في زمن ربيعهم؟! فالأمّة كلّها في غيبوبة عميقة( كوما )من المستوى المليون ويزيد، والأمّة كلّها في حالة موت سريري، فأي أمّة هذه يا أبي، خصوماتها خصومات طفولية. السلام(بفتح السين) الذي نسعى إليه يا أبي، يأتي ببندقية وسلام( بكسر السين)، لا يأتي بالجلوس على موائد التفاوض والمباحثات، والسلام( بكسر السين) هي الحجارة العريضة الصلبة، فحمداً لله وشكراً يا أبي، لفتية صغار أدركوا لغة القرآن العظيم منذ المهد بفطرتهم، ودون أن يدرسوا ويتدارسوا لسان العرب، الفتية الصغار يا أبي، أعادوا صلب المعاني العربية من جديد على كرامتنا. حجر يا أبي ويا أمي، تشع قداسته وطهارته، تتشظّى لتضيء عالماً روحيّاً مجيداً متعطشاً، نحو الكرامة والحرية، أردّد يا أبي ويا أمي: من وحي التشظّي، ومن قداسة الحجر المشع نسأل: لماذا يكشف الشهداء وجوههم؟! لماذا لا يغسّل الشهداء؟! لماذا يكفّن الشهداء بالرايات؟! الإله سلام، وسلام ( بكسر السين ) يعني حجر ! والشهداء يكشفون وجوههم في مدينة الحجر، والكهنة الدهانيق يا أبي ويا أمي ما زالوا يردّدون رجع الصدى، وزواج هؤلاء الكهنة هو اغتصاب مقنّن عليه، إمضاء شاهدي عيان دوليين وإقليميين ومحليين ! . أبي أيّها الحيّ الميت، المسجى في قبره، وبجانب قبره مغروسة شجرة سرو، فرفقاً يا جذر الشجر من جديد بعظام أبي وعظام أمي حيث قبرها يجاور قبرك يا أبي تماماً! أنا على العهد ما دمت حيّاً، فكما كنت ان شاء الله باراً بكما في حياتكما والله يشهد، أبرّك وأمي وأنتما في عالم البرزخ- أي عالم هو؟ ففي دبر كل صلاة في كل يوم، أتلو سورة الحمد على روحك الطاهرة وروح أمي الطاهرة العفيفة، وأدعو لك ولوالدتي صاحبتك في الدنيا والآخرة بالرحمة، وأجعل في معظم الوقت أطفالي – بناتي الثلاث – ( مريم ، والتوأم شهد وهناء )يترحمون عليك بلغتهم، فهنّ رؤياك ذات منام في ليل بعد صلاة، وقبل أن تحمل زوجي بهنّ بأعوام، انّهنّ رؤياك يا أبي يا أعزّ الرجال. حتّى صغيري شهم يا أبي والذي بلغ من العمر تسعة أعوام وأربعة أشهر حتّى اللحظة، الذي تمّت مدته في رحم زوجي، وأوحى الله يا أبي إلى الملك بالرحم أن يخرجه، فأخرجه على ريشة من جناحه قبل أوانه بشهرين فتم سبعة أشهر، لا سنّ له يقطع، ولا يد يبطش بها، ولا قدم تسعى بقوّة، ولا لسان ينطق به سوى ما علّمه الله له وتعلّمه من محيطه، يعجز الفصيح عن فهمه كونه لغة طفولية بريئة، يترحم عليك بطريقته ولغته، وأجعله ينظر إلى صورتك في بهو منزلي، والدمع كثيراً من الأحيان يذرف من عينيّ، وكم تمنيت أن تراه وتداعبه، وتشم رائحة الطفولة فيه يا أبي، يا أبجدية الرجال الرجال وطفلي الآخر باذن الله شجاع يفعل ذلك كشقيقه يا أبي ومعهما الغضنفر الطفل الرضيع(غضنفري يا أبي). صديقتي أمال تميم يا أبي ويا أمي، فتاة غزّة المحتلة، خئولتها من سوريا المستهدفة، ووالدها الشهيد من غزّة، وشقيقها الوحيد – أستشهد -، قتله سفلة وأذناب الأطراف الخارجية، في الحدث السوري، تردد في رسائلها إلي دوماً: سيدي أنا هنا حيث يكمن صمتي وتراتيله، …أنا أنثى تختصر كل النساء، فأرد عليها يا أبي: إلى التي في غزّة المحتلة، …يا أيتها الأنثى التي تختصر كل نساء الأرض بأنوثتها، لا تكمني حيث يكمن صمتك وتراتيله، وانطلقي نحو نستولوجيا آفاق المستقبل، فما زال شيئ يستحق الحياة على الأرض. فترد والأمل يتجدد في نفسها: شكراً من أعالي السماء إلى بوطن الأرض… لك الورد منثور!. فقلت لها: تمشين على سجّادة منسوجةً، من الورد الأحمر المنثور تحت قدميك حافيةً، لتنتقمي من أولئك القادمين من وراء البحار، ومن كل أصقاع الدنيا ليسكنوا فلسطين العربية المسلمة، فلسطين فتاتنا العذراء، التي أفقدها العرب عذريتها مراراً وتكراراً – رغم ترقيعنا لها، لجهلهم وظلمهم لأنفسهم، هي ليست ككل الفتيات، فقالت يا أبي وفي قولها دموع وأمل: مسائك طهر يليق بقلبك ونقاء حرفك، عجباً مما سطّرت هنا، أقسم بمن خلق الروح ونفخ فيها: انّ لروحك متعة وطهر، وان لحرفك أعذوبة، … سيدي أبجديتنا أنت، يا لروعتك اللامتناهية. أبي الحبيب الحي الميت – كلما داعب لساني نطقه، لأبيات أردّدها إزاء الشام، أبكي بحرقة في قلبي يا أبي، ودموع بكائي في نياط قلبي تقول:-

يا شام يا شام يا ظلاًّ على هدبي، يا درّة المجد في تاريخنا العربي

هل تذكرينا فيك فتاة قد سكنت، من أهل عمّان من آل ومن حسـب

سمراء تطرق باب العلم والأدب….

يا غوطة الشام هل تنسين بسمتها، وتحت ظلالك كم أغفت على تعب…..

أبي الحبيب الحي الميت- لساني ينطق:-

خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابـــها

نمر على شفرات السيــــوف ونأت المنية من بابــــــــــــها

ونحتقر الحادثات الصغـــار اذا اعترضتنا بأتعابـــــــــــــها

ونأبى الحياة اذا دنّســــــت بعسف الطغاة وارهابــــــــــها

وما الأرض الاّ لنا وحدنـا ولكنهم غالطونا بـــــــــــــــــــــها

أبي الحبيب الحي الميت – أقول لك:-

عشت ايماني وحبي أمميا ومسيري فوق درب عربيا

ليس منّا من فرّقـــــــــــا ليس منّا من مزّقــا

ليس منّا من يسكب النار في أزهارنا كي تحرقــــا

فمهما علت أصوات الحزن على الجرحى والشهداء، والرجال الرجال يا أبي ويا أمي، مهما كان ذلك، فسوف تزداد حمم البركان وهجاً، فالقضية لا تتقزّم ولا تتحجّم، فهي الوطن والمواطن الإنسان، وهي الأرض والسماء والحجر، وهي قصة العصر يا أبي ويا أمي، فالى رحمة الله، وشآبيب رحمته، لندعوه أن تتنزّل على قبرك وقبر والدتي الى قيام الساعة، … والساعة أشد وأمرّ يا أبي وأمي.

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سما الروسان في 15 – 12 – 2019 م.