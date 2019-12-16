رسمياً.. ايران تحظر دخول العراقيين عبر “الجذابة”

أعلن أحمد سبهاني، مدير معبر “الجذابة” في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران، حظر دخول المواطنين العراقيين إلى إيران، عبر هذا المعبر، بداية من أمس الأحد 15 ديسمبر (كانون الأول)، بسبب “انعدام الأمن” في العراق.

وأضاف سبهاني لوكالة “إرنا” الرسمية، أنه تم حظر سفر المواطنين الإيرانيين إلى المدن العراقية المقدسة، منذ أسبوعين، وحتى إشعار آخر.

وكانت إيران قد طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى العراق بسبب “انعدام الأمن”، في حين كانت إيران قد شهدت مظاهرات أدت إلى مقتل المئات، وقطع الإنترنت لمدة 10 أيام، بسبب احتجاجات واسعة في البلاد.