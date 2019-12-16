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صور.. في احدث ظهور له.. المرجع السيستاني يستقبل عناصر بالجيش العراقي

التقى المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، عناصر في الجيش العراقي من الجرحى، في لقاء نادر.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان النصر على داعش، حيث كشف رئيس رابطة جرحى الجيش العراقي مقدام رحيم انه وسبعة عناصر بالجيش من الجرحى زاروا قبل عدة أشهر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وقد تحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريماً لهم.

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