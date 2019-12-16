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ضحى …………

ضحى

عبد صبري ابو ربيع

ضحى والقلب قد هوى

عذبٌ لقاكِ والجوى

ابتسامة على الثغر مرحى

كأنها الفجر اذا ضوى

وحق عينيكِ جراحات الروح

منهن تكوى

سليني كم ليلة ٍ على طيفكِ

أهيم وأذوى

فلا تسأليني كيف الذي جرى

فمــــن أول ومضــة للعينـين

القلب تمنى

فــأنتِ الجمــــال وأنتِ المنى

وقبُلةٌ من شفتـيكِ للقلب دوى

أيها الساكن في مقلتيّ

وفي أنفاســـي والحشا

عذراً سيدتي إن كنت العاشق

الذي في حبه ابتلا

يا حمامة بغداد وقدكِ الممشوق

مجنونٌ اذا التوى

تلمـلـمت عليـه كل العيـون

حيرانُ فـي وصفك ِ انطوى

مالــي وقــد أكلتني السنين

وأنتِ الربيع في زهوه سما

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