عبد المهدي لامريكا: أي قرارات من جانب واحد ستكون لها ردود فعل تصعب السيطرة عليها

اجرى وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بحسب ما اعلنه المكتب الاعلامي للاخير.

وذكر المكتب في بيان اليوم ان الوزير الامريكي الأمريكي عن قلقه لتعرض بعض المنشآت الى القصف وضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلك،.

كما عبّر عبد المهدي “عن قلقه ايضا لهذه التطورات وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي ان تطور سيهدد جميع الاطراف، وان اي اضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى” كما في البيان.

وتابع البيان ان عبد المهدي الذي يرأس حكومة لتصريف الاعمال “نبه الى ان اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد امن وسيادة واستقلال العراق”.