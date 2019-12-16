قانوني يفجرها: عبدالمهدي يستمر برئاسة الحكومة.. المالكي فعلها سابقاً

كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي يستمر في منصبه، لعدم تحقق الخلو الذي يمنح رئيس الجمهورية منصبه وفق المادة 81 من الدستور.

وقال حرب في منشور بصفحته في فيسبوك “يستمر عبدالمهدي بحكومته لتصريف الامور حتى ولو لسنة، لحين التسليم للحكومة الجديدة، اذ لا يوجد خلو لكي يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء طبقاً للماده 81 من الدستور”.

وأضاف أن “الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو مرضه الذي يمنعه من اداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم الحضور الى الدوام الرسمي كأن يجلس بالبيت او يسافر ويترك العراق، أو وجود مانع مادي يمنعه من ادء واجباته كالظروف الطبيعية، ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بواجبات رئيس الوزراء”.

وتابع حرب “لنا في سنة 2010 سابقة، حيث استمر نوري المالكي بالمنصب سبعة أشهر بعد انتهاء السنوات الاربع وانتخاب برلمان جديد، ولم يتول رئيس الجمهورية آنذاك منصب رئيس الوزراء، لعدم تحقق الخلو المطلوب في المادة 81 من الدستور، على الرغم من ان عبدالمهدي لم يكمل أربع سنوات، المحددة لحكومته دستورياً، وهو الذي استقال ولم يقيله البرلمان”.