كوردستان تعلن مشروعا مهما في السليمانية

زار وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، اليوم الاثنين، مدينة السليمانية وتفقد عددا من دوائرها، معلنا عودة العمل على تنفيذ مشروع الشارع المائة متري في السليمانية.

وقال عوني خلال مؤتمر صحفي إن مشروع الشارع المائة متري في السليمانية واحد من المشاريع المهمة ويعالج الاختناقات المرورية في مدخل المدينة، مبينا ان المشروع سبق وان تم ابرام العقد منذ مدة الا ان الازمة المالية لم يتم انجازه وتمت المساءلة القانونية وهو الان مجدا في التمييز وان الدائرة الهندسية المشرفة وبلدية المدينة والوزارة يعملون جميعا على اعادة العمل بالمشروع.

وبشأن خطوات تنفيذ المشروع المائة متري في السليمانية اكد عوني ان العمل جار على تنفيذه وهو الان في مجلس الوزراء ومن المؤمل ان يصل الى نتيجة في مستقبل قريب، مشددا على ان الوزارة تعمل بجد على تنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيكون سببا في عالجة الاختنقات المرورية عند مدخل المدينة، حسب قوله.