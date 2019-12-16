مصمص : جمعية ” العهد والوفاء ” توزع منحًا دراسية على طلاب الجامعات من أبناء القرية

مصمص – من شاكر فريد حسن

وزّعت جمعية “العهد والوفاء” في قرية مصمص، الجمعة، للعام الثالث على التوالي، منحا دراسية على 59 طالباً جامعياً من البلدة بقيمة إجمالية بلغت 166.500 ألف شيكل، بحيث جرى توزيع 52 منحة بقيمة 3 آلاف شيكل للمنحة الواحد، و7 منح بقيمة 1500 شيكل للمنحة.

يذكر أن جمعية ” العهد والوفاء” في مصمص تأسست عام 2016، وهي جمعية مسجلة لأهداف غير ربحية ذات رسالة ثقافية ومجتمعية، تضع في مقدمة أهدافها تقديم الرعاية والدعم المادي المباشر لطالبي العلم من الأكاديميين في البلدة، ولهذا الغرض تمّ انشاء صندوق خاص يتولى تقديم منح مالية لهؤلاء الطلبة سنوياً، وذلك بالاعتماد على تبرعات الاهالي عبر الدفع الشهري الثابت (הוראת קבע)، بقيمة 100 شيكل لكل مساهم، إلى جانب تبرعات مادية من محسنين في البلدة.

هذا وجرى توزيع خلال حفل أقيم مساء الجمعة، في قاعة مسجد “خالد بن الوليد”، بحضور جمع غفير من الطلاب المستحقين والاهالي وبمشاركة أعضاء الجمعية.

وتحدث في الحفل كل من: المربي أشرف صلاح شرقاوي عن جمعية العهد والوفاء، والمربي عمرو يوسف مندوب جمعية رم التطوعية، والدكتور محمد يحيى، مدير مركز “أبحاث المثلث- جمعية الزهراوي”.

وأكد المتحدثون في كلماتهم على أهمية ودلالة هذا المشروع المتميز الذي تتجسد فيه روح الانتماء ومعاني التعاضد، وتجسيد قيم الخير والعطاء في سبيل تقدم مسيرة العلم في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

وقال المحامي هلال أحمد طه اغبارية، عضو جمعية “العهد والوفاء” : “نتوجه بالشكر والثناء لكل الداعمين من أهل الخير والعطاء على ما يقدمونه لهذا المشروع الخلّاق والذي أضحى تقليداً سنوياً، بمن فيهم أعضاء اللجنة المختصة بفرز طلبات المنح”. ولفت اغبارية أن الجمعية تدرس إمكانية تقديم عدد من المنح الكاملة في المستقبل لمواضيع دراسية محدّدة سيعلن عنها بعد إقرارها داخل الجمعية، كما أكد أن الجمعية “تجدد دعوتها لانضمام المزيد من المساهمين لتعزيز هذا المشروع، لما في ذلك من زيادة عدد الطلاب المستحقين للمنحة مستقبلاً وتطوير المشروع بما فيه المزيد من الخير والإسناد لطلبة الجامعات”.