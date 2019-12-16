مفوضية حقوق الانسان: تصاعد خطير باغتيال الناشطين والاعلاميين في العراق

كشفت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، الاحد ١٥ كانون الاول ٢٠١٩، تصاعد وصفته بالخطير في عمليات اغتيال طالت ناشطين واعلاميين.

وأشرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان أغتيال إعلامي في منطقة الشعب واختطاف الناشطين بندر الشرقي وغيث الجبوري في بغداد ساحة التحرير وتعرض الناشطين (علي حمزة المدني) من سكنة محافظة بغداد والناشط المدني (ثائر كريم الطيب) من سكنه محافظة الديوانية الى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في السيارة التي يستقلونها أدت إلى إصابتهم بجروح.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية واجهزتها الاستخبارية أتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين.

كما وتطالب المفوضية الاجهزة الامنية المعنية لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين واحالتهم للقضاء.