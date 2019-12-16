Posted on by

** مقترح لقادة الحراك الثوري في العراق **

بداية تحية شبابية لثوار الانتفاضة ولشهدائنا الخالدين .

* أقترح وضع صور وأسماء شهداء إنتفاضة تشرين الخالدة على دعامتي نصب الحرية في ساحة التحرير

مع نبذة عن حياتهم القصيرة ، كمواليده ، مدينته ، مهنته ، مكان ويوم أستشهاده ، لتبقى ملحمة خالدة سطرها

هؤلاء الشباب المنتفضين ” أبطال البوجي” لانتزاع وطنهم وانقاذ شعبهم من أيدي الخونة والعملاء والمجرمين ،

ومن أيدي قادة جحوش التكيات والحسينيات والحوزات المنافقين والمجرمينَ ، ليفخر بهم تاريخ العراق وشعبه

وأمهاتهم وخاصة جيل الشباب المتصاعد الغيور والوطني ، وهو مع ألاسف ما عجزت عنه ساسته وقواته المسلحة

ومعمميه ومرجعياته خاصة التي كان لها الدور الاكبر في خراب ودمار العراق

سرسبيندار السندي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close