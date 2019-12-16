مقترح لقادة الحراك الثوري في العراق **

بداية تحية شبابية لثوار الانتفاضة ولشهدائنا الخالدين .

* أقترح وضع صور وأسماء شهداء إنتفاضة تشرين الخالدة على دعامتي نصب الحرية في ساحة التحرير

مع نبذة عن حياتهم القصيرة ، كمواليده ، مدينته ، مهنته ، مكان ويوم أستشهاده ، لتبقى ملحمة خالدة سطرها

هؤلاء الشباب المنتفضين ” أبطال البوجي” لانتزاع وطنهم وانقاذ شعبهم من أيدي الخونة والعملاء والمجرمين ،

ومن أيدي قادة جحوش التكيات والحسينيات والحوزات المنافقين والمجرمينَ ، ليفخر بهم تاريخ العراق وشعبه

وأمهاتهم وخاصة جيل الشباب المتصاعد الغيور والوطني ، وهو مع ألاسف ما عجزت عنه ساسته وقواته المسلحة

ومعمميه ومرجعياته خاصة التي كان لها الدور الاكبر في خراب ودمار العراق

سرسبيندار السندي