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مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة

افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان مجهولين اقدموا على تصفية اسرة كاملة في مدينة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وابلغ المصدر ان مجهولين قاموا بقتل اسرة مؤلفة من اب وام وطفلين في حي المهندسين في مدينة البصرة.

واضاف المصدر ان طفلا من بين افراد الاسرة يبلغ من العمر سنة واحدة نجا من عملية القتل.

من جهتها قالت شرطة البصرة في موقف امني رسمي انه “بالساعة( ٠١٠٠) قام مسلحون مجهولو الهوية بقتل المجني عليه (علي عبد السادة خلف عزيز الخلف تولد٧٨ )وزوجته المجني عليها (بنين عصام سلمان الاسدي تولد ٨٢ ) ربة بيت وبقتل ولديه وهما كل من (اية علي تولد ٢٠١١ )و (عباس علي تولد ٢٠٠٨ ) مصابين في منطقة الراس من مسدس ٩ملم يجهل نوعه داخل محل سكناهما الكائن في منطقة القبلة حي المهندسين، حسب ادعاء شقيقه ) .

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