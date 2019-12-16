منظمة تطالب الخارجية المصرية بطرد سفير حكومة الوفق الليبية من القاهرة

القاهرة: بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية كافة الدول العربية وعلى راسها مصر والامارات والسعودية بجانب دول شمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق اللليبية برئاسة فايز السراج

وتاتى تلك المطالبات بحسب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى على خلفية الاتفاقية التركية الليبية التى تحول ليبيا لبوبة للتدخل التركى فى شئون الدول العربية وتفتح الابواب لتهديد الامن القومى لكافة الدول العربية نتيجة تحول ليبيا الى بؤرة لكافة التنظيمات الارهابية المتطرفة ومنها داعش والقاعدة بجوار الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق

كما طالبت المنظمة كافة الدول لعربية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية وطرد سفراء حكومة الوفاق والاعتراف بالبرلمان الليبى بطبرق كممثل شرعى للشعب الليبى

ودعت الخارجية المصرية وسامح شكرى وزير الخارجيةبطرد سفير حكومة الوفاق من القاهرة وسحب الاعتراف بتلك الحكومة