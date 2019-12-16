نائب رئيس البرلمان يفاجئ برهم صالح: تم اعلامكم قبل اكثر من سنة بالكتلة الاكبر عددا

شفق نيوز/ عضو هيئة رئاسة البرلمان العراقي، حسن الكعبي، ان البرلمان سبق ان حدد لرئاسة الجمهورية الكتلة النيابية الاكثر عدداً.

جاء ذلك في رسالة جوابية بعثها الكعبي، على استفسار وجهه امس رئيس الجمهورية بشأن الكتلة النيابية الاكبر عددا والتي تقع على عاتقها تقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الكعبي في مخاطبته لبرهم صالح “سبق وان تم اعلامكم بالكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب وعلى اساسها كلفتم مرشحها عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية”.

ولم تتضح بعد معالم المرشح الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة التي لم تتحدد ملامحها بعد، وما إذا كانت حكومة انتقالية لمدة محددة، أو حكومة تستكمل مدة الحكومة المستقيلة.

واقتربت مهلة الـ15 يوماً من الانتهاء التي يمكن بموجبها الرئيس برهم صالح دستورياً تكليف مرشح لتشكيل الحكومة وفق الدستور.