هل لدى الانسان من دلالات روحية ؟

* د. رضا العطار

قد يقال ان الانسان لا يخرج عن كونه موجودا طبيعيا يمكلك بعض الدوافع ويظهر في سلوكه بعض البواعث ويهدف من وراء تشاطه الى اشباع بعض الحاجيات. لكن ليس في وسع احد ان ينكر ان لدى الانسان حاجات عضوية يسعى دائما نحو اشباعها ومطالب بيولوجية يعمل جاهدا في سبيل تحقيقها.

لكننا لو نظرنا مثلا الى احاسيس الالوان والاصوات التي تتوافر لدى الحيوان، لوجدنا انها قد خضعت لدى الانسان لمبدأ روحي Spiritual Principle على حد تعبير الفيلسوف الانكليزي جرين – فاستحالت الى (ادراكات حسية) تختلف اختلافا كبيرا من حيث انها تنطوي على (معان) او (دلالات) يشعر بها الانسان شعورا مباشرا.

وبالمثل يمكننا ان نقول ان لدى الانسان شهوات عضوية، كشهوة الطعام والشراب وشهوة الجنس، وهذه تمثل دوافع بيولوجية نلتقي بها لدى ادنى انواع الحيوان.

لكن (المبدأ الروحي) الموجود لدى الانسان قد عمل على تعديل تلك (الشهوات) فأحالها الى (رغبات) واصبح في وسع الانسان ان يدرك تلك الغايات الجزئية التي تكفل له اشباع تلك الحاجات، كما صار في مقدوره ايضا ان يوجّه نشاطه توجيها شعوريا واعيا نحو امثال تلك الغايات – – – هكذا استحالت (شهوة الجوع) الى (رغبة في تناول الطعام) واصبح في وسع الانسان ان يعرف مقدما ان من شان الطعام ان يحقق له الاشباع المطلوب وان يضمن له التغذية المنشودة.

ونحن حين نتحدث عن (الفعل الارادي) فاننا نعني به ذلك الفعل الذي يقوم به الفرد حين يوجه ذاته نحو تحقيق أية (فكرة) ناظرا الى مثل هذه (الفكرة) من انها (موضوع) يكفل له ولو الى حين اشباع احدى رغباته. وربما كان اهم ما يميزه (المبدأ الروحي) لدى الانسان هو هذه المقدرة العقلية على التطلع الى الامام من اجل تحقيق اية فكرة من الافكار او من اجل العمل على بلوغ اية غاية من الغايات. وهنا يظهر دور (المثل العليا) في الحياة الانسانية : فان الموجود البشري هو الكائن الاوحد – بين سائر الكائنات الحية في الطبيعة – الذي يملك القدرة على التطلع الى (المستقبل) والنزوع نحو (حالة مقبلة) تصبح فيها (ذاته) افضل مما هي عليه في الوقت الحاضر

ومهما يكن من شئ فان الانسان بين كائنات الطبيعة جميعا اقدرها على مراقبة دوافعه والعمل على قمعها والاهتمام بابدالها وهذا هو السبب في اننا نقول عن الانسان انه الكائن الوحيد الذي يستطيع ان يستبدل بنظان البهائم للحاجات نظاما خلقيا للقيم. ومهما كانت درجة الانحطاط الخلقي التي قد يبلغها الانسان في بعض الاحيان، فانه لا بد ان يبقى حيوانا اخلاقيا يمزج واقعه بالمثل العليا ويجمع بين مستوى الغريزة ومستوى الضمير.

والحق ان الانسان هو (موجود القيم) الذي لا يقنع دائما : هو كائن بل يحاول في كثير من الاحيان تجاوز الواقع من اجل الاتجاه نحو ما ينبغي ان يكون، وليس من الضروري ان يعرف الانسان ما هو هذا الذي يسعى ان يكون، وانما حسبه ان يمضي الى الامام لكي يحقق من الافعال ما يضمن له تجاوز حالته الراهنة و العلو على مستواه الواقعي.

ولا شك ان الحياة الانسانية الصحيحة انما تتمثل بكل معانيها في شعور الانسان بذلك التعارض القوي القائم بين (الكائن الواقعي) بنقصه وضعفه و(الكائن المثالي) بكماله وسموه.

ومن هنا فإن (الممكن) يلعب دورا هاما في الحياة الانسانية، لان الانسان مضطر دائما الى ان يخلع على الاحداث (دلالات) يستمدها من صميم مقاصده ونواياه و ان يكشف عما تنطوي عليه الوقائع من (معان) يدركها من خلال احساسه الخاص (بالقيم). ولا غرابة بعد ذلك في ان يجهل الحيوان (الممكنات) و يبقى اسيرا للظاهرات، بينما يعمل الانسان جاهدا في سبيل ادراك (القيم) ويسير على درب النشاط الخلقي من اجل تحقيق بعض (المثل العليا).

• مقتبس من كتاب فلسفة مشكلة الحياة، د. زكريا ابراهيم – جامعة القاهرة.