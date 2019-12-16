هل يُمكن ألرئيس الفاسد تعيّين رئيس الوزراء!؟

عزيز الخزرجي

هكذا إستقبل العراقيون رئيس الجمهورية المتحاصص برهم, بآلسب و اللعن و إطلاق صفة الفاسد و الظالم عليه!؟

طيب .. كيف يُمكن لرئيس فاسد بحكم الجماهير تعيّن رئيساً للوزراء أو حتى البقاء في منصبه و هو مرفوض أساسا من الشعب مصدر السلطات بحسب القانون, و ساقط سياسياً و أجتماعياً بنظرهم و كما واضح في الفيدو أدناه!؟

و جواب العنوان هو:

نعم .. يمكن للرئيس الفاسد تعيين رئيس وزراء فاسد أيضا, لكن في العراق فقط!

الحل الوحيد لمحنة العراق التي ستؤدي بسبب الفاسدين لحرب أهلية تحرق ما تبقى في العراق, هو:

محاكمة 500 عتوي كبير و من حولهم 5000 عتوي صغير من المستشاريين و السفراء ورؤوساء المؤسسات و المدراء و المحافظين, وإسترجاع جميع الترليون و النصف التي سرقوها من قوت الفقراء.

الفيلسوف الكوني

هاي تازه و بالباكيتو توهه اجتما راح اعلقالتعليق عليكم Geplaatst door ‎ابو حيدر الاسدي‎ op Woensdag 11 december 2019