هل يُمكن ألرئيس الفاسد تعيّين رئيس الوزراء!؟

عزيز الخزرجي
هكذا إستقبل العراقيون رئيس الجمهورية المتحاصص برهم, بآلسب و اللعن و إطلاق صفة الفاسد و الظالم عليه!؟
طيب .. كيف يُمكن لرئيس فاسد بحكم الجماهير تعيّن رئيساً للوزراء أو حتى البقاء في منصبه و هو مرفوض أساسا من الشعب مصدر السلطات بحسب القانون, و ساقط سياسياً و أجتماعياً بنظرهم و كما واضح في الفيدو أدناه!؟
و جواب العنوان هو:
نعم .. يمكن للرئيس الفاسد تعيين رئيس وزراء فاسد أيضا, لكن في العراق فقط!
الحل الوحيد لمحنة العراق التي ستؤدي بسبب الفاسدين لحرب أهلية تحرق ما تبقى في العراق, هو:
محاكمة 500 عتوي كبير و من حولهم 5000 عتوي صغير من المستشاريين و السفراء ورؤوساء المؤسسات و المدراء و المحافظين, وإسترجاع جميع الترليون و النصف التي سرقوها من قوت الفقراء.
الفيلسوف الكوني
هاي تازه و بالباكيتو توهه اجتما راح اعلقالتعليق عليكم
Geplaatst door ابو حيدر الاسدي op Woensdag 11 december 2019