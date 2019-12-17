المجلس المركزي: سنعمل على عقد مؤتمر ناجح متميزالأخبار الرئيسية / المجلس المركزي / كوردستان

عقد المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني يوم الاثنين (16/12/2019) جلسته 93 والاخيرة في دورته الثانية كبرلمان حزبي للاتحاد الوطني الكردستاني، في مبنى المكتب السياسي بمحافظة السليمانية، قبيل انعقاد المؤتمر العام الرابع الذي من المقرر عقده في 21 من شهر كانون الاول الجاري.

افتتح مقرر المجلس لطيف نيرويي الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس مام جلال وشهداء كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني، بعدها سلط زبير عثمان النائب الاول لسكرتير المجلس المركزي الضوء في كلمة على الدور والمهام التي قام بها المجلس المركزي منذ تاسيسه ولحد الان، وسعيه دون كلل للحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي للاتحاد الوطني، ومواقفه الثابتة في المحطات الهامة المصيرية، التي كانت تنسجم مع المسؤولية الملقاة على عاتقه بما تتطلبه المرحلة، واشاد زبير عثمان بالدور البارز والمميز والحيادي الذي قام به اعضاء المجلس المركزي في انجاح انتخابات اللجان والمراكز والمكاتب التنظيمة للاتحاد الوطني، التي اجريت مؤخرا لاختيار ممثليهم لعضوية المؤتمر العام الرابع، معرباً عن امله في ان يسهم ذلك في اعطاء دفعة قوية لعقد مؤتمر ناجح نوعي.

وبينما هنا زبير عثمان الاعضاء والكوادر الفائزين بعضوية المؤتمر، قال “سنشارك في المؤتمر بروحية نضالية رفاقية وسنعمل على عقد مؤتمر ناجح متميز يضمن تغيير هيكل ونظام والية عمل الحزب”، بما يلبي متطلبات المرحلة، وينسجم مع مطالب وطموحات جماهير وكوادر واعضاء ومؤيدي الاتحاد الوطني.

بدوره قال لطيف نيرويي، ان هذا الاجتماع وهو الاخير في عمر المجلس المركزي الذي يعد مهما وحيوي، وعلينا جميعاً ان نعمل على انجاح المؤتمر والتحلي بسياسة شدة الورد التي رسخها الامين العام الراحل الرئيس مام جلال.

بدرهم قدم اعضاء المجلس المركزي خلال الجلسة وبعد فتح باب الحوار والمناقشة رؤاهم وتصوراتهم حول اداء المجلس ودره خلال سنوات عمله السابقة، وتمكنه من الحفاظ على الحيادية والتوازن في عمله ومعالجة الاختلافات التي كانت تبرز في الرؤى والمواقف بين قيادة ومسؤولي الاتحاد الوطني، مشددين على ضرورة عقد مؤتمر ناجح يلبي طموحات الجماهير والكوادر وتنظيمات الاتحاد الوطني.