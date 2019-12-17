بلا رتوش، خارطة التظاهرات في بغداد،

ماجد رحيم

تقود ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بغداد عدة جهات هي على الشكل التالي: -شباب غير متحزب يمثل الأكثرية، وهو من طلاب الجامعات، والشباب العاطل، الداعي الى الإصلاح والتغيير.-جماعات شبابية تؤيد العلاقات مع الولايات المتحدة وتتبنى

مبادئ الغرب وقيمه وتدعو الى دولة علمانية، متحررة من الأحزاب القومية والدينية، وقد دأب الاعلام على تسميتهم بـ”الجوكر”. وهذه الجماعة تؤيد العلاقات مع إسرائيل.– الشيوعيون، وهم قسمان، القسم الأول يعتبر الحزب الشيوعي العراقي، جزء من الطبقة السياسية الفاسدة، والقسم الثاني الشيوعيون الذين يدعون الى حل الحزب الحالي، وعملية سياسية جديدة يشارك فيها الشيوعيون الذين لم يتورطوا في احتلال العراق العام ٢٠٠٣ وهم يعتبرون أعضاء الحزب الحالي “خونة”. -البعثيون، ويدعون الى إعادة حزب البعث الى السلطة التي فقدها عام ٢٠٠٣.-اتباع التيار الصدري، الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من المتظاهرين على رغم ان التيار مشارك فاعل في كل الحكومات منذ ٢٠٠٣ -تتفق هذه الجهات على التنسيق المشترك من خلال لجان مشتركة تدير اللجان التنسيقية والمنظمة للتظاهرات، لكن لكل جهة أهدافها، ومصالحها، وتحمل روح الكراهية “في الخفاء” للجهات الأخرى كما ان كل الجهات تتفق على ان انصار التيار الصدري، دخلاء على ساحة التظاهر متطوعون من جهات إنسانية وسياسية وتجار، وناشطون، يقدمون الدعم للمتظاهرين.مراكز النفوذ– ساحة التحرير تحولت الى ممثليات لتلك الجهات الأربعة.– على يسار المطعم التركي، تلمح مخيمات البعثيين.– النفق: خاص بشباب الجوكر.-في وسط التحرير: خيمة جواد سليم وهي تضم الشيوعيين ومخيماتهم من نقابة المعلمين و الفنانين والأدباء والروابط النسوية. – على يمين الساحة: جناح الصدريين وهم متأهبين لأي طارئ من خلال الأوامر التي تأتيهم في اي لحظة.– حديقة الأمة وتحت نصب الحرية: هناك مخيمات الحزب الشيوعي والجوكر وكذلك الحال في حديقة الأمة فهي مشتركة أيضاً بين البعثيين والشيوعيين والجوكر.– حول ساحة التحرير: مخيمات للصدريين والباقي يخص الجوكر والبعثيين واللجان التنسيقية.– المطعم التركي: بيد الجوكر والبعثيين من الدرجة الثانية.

-الجسر الجمهوري: يتمركز فيه انصار البعث.

-المدرسة المجاورة للكنيسة: لجماعة الجوكر والدخول لها لا بكلمة سر بينهم، وأغلبية شبابهم يجيدون اللغة الإنكليزية، وتركز القنوات الفضائية العالمية والوكالات على اظهارهم.– المنطقة تحت جسر الجمهورية: بقيادة جماعة الجوكر.– الشارع في عمارة شاكر بيبو: توجد فيه اذاعة شهداء التحرير والمتواجدون فيها هم القادة الفعليون للتظاهرات. – شارع السنك: مشترك بين الصدريين والبعثيين والجوكر. -ساحة الخلاني: بيد البعثيين واللجان التنسيقية من الجوكر.-كراج السنك : مشترك بين الصدريين والبعثيين.-شارع الكيلاني: يسيطر عليه البعثيون.-ا لشارع خلف مقام الخلاني: للقيادات البعثية المتواجدين في جسر الأحرار وساحة الوثبة.