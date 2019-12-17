خالد سليم يستعد لإطلاق دويتو باللهجة العراقية

يستعد الفنان خالد سليم لطرح أعمال غنائية متنوعة خلال الفترة المقبلة، إذ يقدم لأول مرة أغنية شعبية، إلى جانب دويتو غنائي عراقي.

واستقر سليم على اسم أغنية جديدة بعنوان “يا جميل”، التي تحمل طابع اللون الشعبي بشكل جديد ومختلف ، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى ، يستعد سليم لتصوير دويتو جديد باللهجة العراقية مع الموزع والملحن العراقى حسام كامل ، ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، لكن توقف التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل “بلا دليل”.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم كان مسلسل “بلا دليل”، وهو من بطولة درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبدالناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.