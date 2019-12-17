دراسة : إستخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد اضطرابات الأكل

تشير دراسة أميركية إلى أن احتمالات تفويت الوجبات والإصابة باضطرابات تغذية أخرى تزيد لدى المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجرى الباحثون مسحا شمل 996 مراهقا وصلوا للصف السابع والثامن من الدراسة وكان متوسط أعمارهم 13 عاما. وسألهم المسح عن استخدامهم لمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستغرام وسناب شات وتمبلر.

كما سأل الباحثون المشاركين في الدراسة عن سلوكيات تناول الطعام وقلقهم بشأن وزنهم وشكلهم ونوبات الشراهة أو تفويت بعض الوجبات وإن كانوا يمارسون تمارين رياضية قاسية.

وتقول الدراسة التي نشرت في الدورية الدولية لاضطرابات التغذية إن من بين المشاركين في الدراسة كان لدى نحو 75 في المائة من الفتيات و70 في المائة من الفتيان حساب واحد على الأقل على موقع للتواصل الاجتماعي وذكرت 52 في المائة من الفتيات أنهن عانين من اضطراب واحد على الأقل في سلوكيات تناول الطعام مقابل نسبة 45 في المائة في الفتيان.

ومقارنة بالمراهقين الذين لم يكن لديهم أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي زادت احتمالات اتباعهم لسلوكيات تغذية مضطربة كما زاد تكرار تلك السلوكيات بتزايد حسابات التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة رويترز أن سيمون ويلكش من جامعة فلندرز في أديلايد في أستراليا وهو كبير باحثي الدراسة قال «لدينا اعتقاد أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشجع صغار السن على مقارنة أنفسهم بأقرانهم وبالآخرين خاصة فيما يتعلق بالمظهر في سن يكون فيه المراهقون سريعي التأثر بأقرانهم».

لكن الدراسة لم تكن مصممة لتثبت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يساهم بشكل مباشر في مشكلات بشأن نظرة المراهقين لأنفسهم أو اضطرابات التغذية.

وينصح الدكتور جيسون ناجاتا من قسم طب المراهقين والشبان في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بأن يطلب الآباء الذين يعتقدون أن أبناءهم يعانون من مشكلات في رؤيتهم لأنفسهم وفي سلوكهم المتعلق بالطعام المساعدة من المتخصصين.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني أن على الوالدين محاولة إبقاء خطوط التواصل مع أبنائهم مفتوحة بشأن الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.