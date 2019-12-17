رانيا يوسف تواصل تصوير «الآنسة فرح»

تصور الفنانة رانيا يوسف مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح»، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة هبة عبدالعزيز وعدد من النجوم.

«الآنسة فرح» مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane the virgin»، ومقرر عرضه في 4 مواسم، كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، هدى مجدي، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، واخراج أحمد الجندي، ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

وتم تصوير المسلسل في العديد من المناطق بالقاهرة وأكتوبر ومصر الجديدة ومدينة الغردقة، وجار تحديد موعد لانطلاق عرض الموسم الأول منه، حيث كان مقررا بدء عرضه في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، واستقر صناع العمل على عرضه في يناير المقبل.