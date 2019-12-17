رايتس ووتش : ميليشيا “مجهولة” قتلت المتظاهرين في بغداد بالتعاون مع الامن

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات مسلحة “غير محددة” ، و”بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6 ديسمبر”.

وأوضحت المنظمة في بيان ، اليوم الأثنين ، أن التقديرات تشير إلى سقوط ما بين 29 و80 قتيلا، و137 جريحا. وأشارت إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة خلال الهجوم جعل من الصعب على المتظاهرين تحديد هوية القتلة والفرار إلى بر الأمان .

ويبدو ان المنظمة الحقوقية الدولية تشير الى هجوم نفذته ميليشيات مسلحة على المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك وسط بغداد مساء 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري .

وقد اشترك أكثر من فصيل مسلح ضمن ميليشيات الحشد الشعبي منها كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق ، في إدارة وتنفيذ أعمال القتل التي طالت المتظاهرين في ذلك المساء.

وتابعت هيومن رايتس ووتش ، بالقول أن الشرطة والقوات العسكرية انسحبت عندما بدأت “الميليشيا مجهولة الهوية” التي ارتدى بعض عناصرها زيا موحدا بإطلاق النار. وأضافت أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حق العراقيين في الحياة.

وطالبت المنظمة الحقوقية ، الحكومة العراقية ، بأن تحدد على وجه السرعة الجماعات وقوات الأمن التي شاركت في عمليات القتل هذه أو نسقتها، وأن تعلن مرتكبيها. وشددت على ضرورة أن تعوض الحكومة ضحايا جميع عمليات القتل غير القانونية.