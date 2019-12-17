فرق جوالة تدخل المنازل بحجة التعداد.. التخطيط تحذر

حذرت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، المواطنين من فرق جوالة تدخل البيوت بحجة التعداد العام للسكان.

وقالت الوزارة في بيان “منذ مدة تتداول مواقع التواصل الاجتماعي منشورا تحذيريا للمواطنين، ويشير المنشور المذكور الى ان هناك فرقا تدخل الى المتازل بحجة التعداد العام للسكان” .

واضاف البيان “قدر تعلق الامر بوزارة التخطيط، كونها الجهة المعنية بتنفيذ التعداد العام للسكان عام ٢٠٢٠، من خلال الجهاز المركزي للاحصاء، نود ان نؤكد لمواطنينا انه لاصحة لهذه المنشورات، وفي حال قيام فرقنا الميدانية باي عمل ميداني لاغراض التعداد، سيتم الاعلان عن ذلك عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن ان فرقنا تكون معرّفة بهويات رسمية تحمل شعار التعداد، بالاضافة الى ابلاغ الجهات الامنية، باي فعالية ميدانية”.