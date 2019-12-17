كوردستان وبريطانيا يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للسفير البريطاني الجديد في العراق إرادة إقليم كوردستان زيادة توطيد علاقاته مع المملكة المتحدة.

وبحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل، مع ستيفن هيكي السفير البريطاني الجديد في العراق، آخر تطورات الوضع في العراق والتظاهرات والتوقعات المرتبطة بمستقبل العملية السياسية في البلد.

وفي محاور أخرى للاجتماع، تناول الجانبان بالبحث العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وبين المملكة المتحدة، ومخاطر بروز الإرهاب من جديد والتحركات الأخيرة لداعش في عدد من مناطق العراق، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق الدوليين في طريقة مواجهته، والأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً.