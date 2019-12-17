مؤتمر حزب اليسار الأوربي يتضامن مع الشعب العراقي وانتفاضته الباسلة

صوت المؤتمر السادس لحزب اليسار الأوربي، الذي أنهى اعماله أمس الاول الأحد، على قرار للتضامن مع شعبنا العراقي والانتفاضة الشعبية المجيدة، كما أدان بشدة قمع المتظاهرين السلميين وطالب بالوقف الفوري للقتل وحملات الاعتقالات والاغتيال وإطلاق سراح المعتقلين.

وشارك الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في اعمال المؤتمر تلبية لدعوة وجهتها قيادة حزب اليسار الأوربي. وألقى كلمة في المؤتمر.

وفيما يأتي نص القرار:

“نحن ممثلي الأحزاب المشاركة في مؤتمر حزب اليسار الاوربي المنعقد في مالاغا باسبانيا (13-15 كانون الأول 2019)، نعبر عن تضامننا مع الشعب العراقي، وندعم المطالب المشروعة لانتفاضته الشعبية ضد نظام المحاصصة الطائفية والفساد، ومن أجل دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية.

اننا ندين بشدة القمع الدموي للتظاهرات السلمية التي بدأت يوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2019 في بغداد ومحافظات أخرى، حيث شاركت جماهير غفيرة، جلهم من الشباب، في الاحتجاج ضد نظام الفساد السياسي والفقر والبطالة. وقد استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع. وأسفر ذلك عن قتل ما يزيد على 500 وجرح ما يزيد على 20 ألفاً، فضلاً عن آلاف المعتقلين.

ندعو الى وقف فوري لقتل المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وانهاء حملات الاعتقال التي تستهدف النشطاء. ان أولئك المسؤولين عن مصرع المئات من الشباب يجب أن يواجهوا العدالة. ويتعين اجراء تحقيق مستقل للكشف عن هذه الجرائم. ويجب الكف عن جميع التضييقات بحق وسائل الاعلام، واحترام الحق الدستوري في التجمع وحرية التعبير.

نجدد دعمنا لكفاح الشعب العراقي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يشكل أساسا لضمان السيادة الوطنية للعراق واستقلاله الناجز “.

وفيما يلي اسماء الأحزاب الأعضاء في حزب اليسار الاوربي، وايضاً الاحزاب المراقبة والشريكة التي حضرت المؤتمر:

الأعضاء:

– الحزب الشيوعي في النمسا

– الحزب الشيوعي في والونيا – بروكسل (بلجيكا)

– حزب اليسار في بلاروسيا

– حزب اليسار البلغاري

– حزب الاشتراكية الديمقراطية في جيكيا

– تحالف الحمر -الخضر في الدنمارك

– حزب اليسار المتحد في أستونيا

– الحزب الشيوعي الفنلندي

– تحالف اليسار في فنلندا

– الحزب الشيوعي الفرنسي

– حزب اليسار في فرنسا

– حزب اليسار (المانيا)

– حزب سيريزا (اليونان)

– حزب العمال الهنغاري ٢٠٠٦

– حزب اعادة التأسيس في إيطاليا

– حزب اليسار (لوكسمبورغ(

– حزب الشيوعيين في جمهورية مولدوفا

– كتلة اليسار (البرتغال)

– الحزب الاشتراكي في رومانيا

– حزب اليسار في سلوفينيا

– الحزب الشيوعي الإسباني

– حزب اليسار المتحد (اسبانيا(

– اليسار المتحد والبديل (اسبانيا(

– حزب العمل السويسري

– حزب الحرية والتضامن في تركيا

الأحزاب المراقبة:

– حركة “فيكا” (غدا) في بلجيكا

– حزب قبرص الجديد

– حزب الشغيلة التقدمي (أكيل) في قبرص

– حزب قبرص الموحدة

– الحزب الشيوعي في بوهيميا ومورافيا

– أوروبا الأخرى مع تسيبراس (إيطاليا(

– اليسار الإيطالي

– الحزب الشيوعي في سلوفاكيا

– وحدة اليسار (المملكة المتحدة(

الأحزاب الشريكة:

– حزب التغيير (النمسا(

– حركة “انسمبل” (فرنسا(

– حزب اليسار(هنغاريا)

– اليسار الديمقراطي (سكوتلندا)