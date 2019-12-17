مشاري انت عبد لذلك تعتبر مواقف عادل عبدالمهدي غريبة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الانتخابات وتأسيس الاحزاب كانت موجودة عند الحضارة اليونانية قبل الميلاد في اكثر من ٦٠٠ عام وكانت قوانين تمنع العبيد من حق الانتخاب، لان العبد ينتخب جلاده، لاتوجد بدول الخليج الرجعية وجود نخب مثقفة من الكتاب والصحفيين يكتبون بطريقة حرة ونزيهة، وهذا نتاج عقود من الزمان بظل حكم الاستبداد، وحسب وصف المفكر والفيلسوف الفرنسي المغفور له بإذن الله لابويسي والذي مات قهرا رغم انه لم يبلغ ٣٣ عاما بسبب النظام الاقطاعي والديني الكاثوليكي على فرنسا في القرن السادس عشر ميلادي حيث وصف الحثالات التي تشبه فصيلة مشاري في المواطن المستقر الذي لايهمه سوى قوت يومه ويشغل نفسه في امور تافهة لتضيع الوقت ولايهمه كرامته وقيمته، طالعنا العبد مشاري بمقال ضد الاستاذ الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة المقالة، مقال يحمل حقد مذهبي دفين

يقول هذا العبد السفيه

ماذا يغضب عادل عبد المهدي تحديداً؟

الاثنين – 19 شهر ربيع الثاني 1441 هـ – 16 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [14993]

مشاري

صحافي وكاتب ……..

يقول

يبدو أن استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي واستمراره فقط للتصريف، جعلته شفافاً بزيادة، وصارت بواطنه السياسية أميل للظهور، وهذه، بقدر انعدام ملاحة هذه الظواهر، جعلها الرجل أكثر وضوحاً للناس.

مؤخراً، توالت الضغوط الأميركية على حكام العراق الفعليين، أتباع «الحرس الثوري» الإيراني، قادة عصابات «الحشد الشعبي»، أمثال أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وأخيه ليث وأبو زينب اللامي وحامد الجزائري، الأخير يدير عصابة من أقبح عصابات النظام الخميني في العراق، وهي «سرايا الخراساني».

انظروا لكلام هذا المتسافل العبد الذليل، والمشكلة بات اتباع الباطل كثيرون والمستر مارك يلوح لي يوميا بالحضر ان ذكرت اسم فلان وفلان، اقول لهذا المتسافل مشاري اعلم طبيعة العراق به شيعة غالبية وسنه واكراد وهذه طبيعتنا القومية والمذهبية والجغرافيا وضعتنا بجوارك وجوار غيرك يابدوي يامتخلف

يقول

كل هؤلاء، وكل ما يتبعهم ملاحق قانونياً، وحركة مالهم محرمة من الرادار الأميركي،

لست مدافعا عنهم بل ارقام الحسابات المليارية والتلريونية هي لولاة امرك والمستر ترمب حلبكم واوصفهم في البقرة الحلوب ههههه

يقول هذا السفيه

وهذا الأمر أزعج خريج فرنسا الدكتور عبد المهدي! فكتب على حسابه بـ«تويتر» مفصحاً عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم العقوبات الأميركية، واعتبر أن الأسماء المدرجة لها تاريخ طويل ودور أساسي في محاربة «داعش».

نعم لولا هذه الفصائل لما اجتثينا قطعانكم من البهائم المفخخة التي ارسلتها لنا مدرستكم الوهابية،

وقال هذا العبد السفيه

وحول الاحتجاجات، أعرب عبد المهدي عن رفضه واستنكاره لإهانة أعلام دول وزعماء لبلدان لها صلات وثيقة بالعراق.

وقال عبد المهدي إن جميع هذه الممارسات مضرّة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والعنف، وتسيء لسمعة العراق.

نعم ماقاله السيد الدكتور عادل عبدالمهدي هو الحقيقة وحتى الكتاب والصحفيين الامريكان المنصفين وقفوا ضد تدخلات ترمب بالوضع العراقي،

يقول هذا العبد

يقصد إيران طبعاً بهذا الكلام اللزج، لأن هتاف العراقيين ضد الاحتلال الإيراني الصريح للحكم العراقي يخدش مشاعر الرجل «المدني»

ههههههه ماعده شغل وعمل مثل الببغاء ايران ايران، لك يا حيوان ناهق مو حتى ترمب ونتنياهو قالوا نحن نستغل المظاهرات للضغط على ايران لتغير سلوكها تجاه امريكا واسرائيل،

المتحضر، عادل عبد المهدي، نجل الوزير الملكي (عبد المهدي شبر المنتفجي)!

نعم متحضر اثبت علماء الوراثة في بحث نشر اسمه موهوبون بالوراثة ان الكثير من الساسة والقضاة البريطانيين كان ابائهم واجدادهم ساسة وقضاة، عادل عبدالمهدي من عائلة عربية اصيلة تنهي لنسب علي بن ابي طالب ع لرسول الله محمد ص والده وزير ابناء خالاته الدكتور احمد الجلبي واياد علاوي ايضا ساسه وعبدالهادي الجلبي كان وزير، لكن انت يامشاري ابوك وجدك وجد جدك كانوا عبيد تباعون وتشترون.

يقول

انتفاضة الشعب العراقي الحالية نفضت غبار الدار العراقية، فتطايرت أوراق الهشيم الصفراء، وانكشف المستور من قبائح الأمور.

ههههههه اطمئن هذه الانتفاضة سوف تنتج لنا ولكم ولي امر المسلمين جديد.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.