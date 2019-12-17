موجات الاغتيالات المتصاعدة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين: دلالة على هستيرية دموية و تخبط و إفلاس

بقلم مهدي قاسم

تعتقد أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها الإجرامية القذرة إنها تستطيع وتتمكن من تمديد عمر سلطاتها الفاشلة عبر التفنن في عالم القتل و الإجرام ، فبعدما فشلت في تخويف المتظاهرين بقنّاصيها ” المجهولين ” و قنابلها الخارقة للرؤوس وكذلك من خلال ترتيب وتنظيم مجازر ومذابح جماعية متكررة ضدهم ، فها هي تلجأ إلى أسلوب جديد ــ قديم ( سبق للنظام الدموي السابق أن مارسه طويلا ضد معارضيه ) و المتجسد بعمليات اغتيالات فردية ضد أنشط المتظاهرين والناشطين المدنيين ، ترتكبها في العاصمة بغداد وكذلك في محافظات الوسط والجنوب ، بهدف إثارة أجواء رهبة من خوف و رعب بين المتظاهرين ، بغية دفعهم إلى التراجع والانسحاب ومن ثم الاستسلام للأمر الواقع الإرهابي القائم والمفروض بفوهات كاتمات الصوت التي تخترق رصاصتها الخرساء والغادرة رؤوس وصدور المتظاهرين والناشطين المدنيين وترديهم قتيلا بكل صمت وخفاء ، و تحصدهم واحدا تلو آخر ، على أساس أن هذا الأسلوب الإجرامي لا يُثير غضب الحكومات الغربية لأن الضحايا يتساطقون فرادى و ليس بشكل جماعي ، ففي غضون أيام معدودة قد جرت عملية اغتيال أكثر من سبعة أشخاص ، فضلا عن محاولات اغتيال فاشلة كانت أخرها قد جرت في محافظة ميسان ضد صبي متظاهر لا يتجاوز عمره 15 عاما .

بطبيعة الحال ، إن كل هذه العمليات الغادرة والجبانة من موجات الاغتيالات المتزايدة و المتصاعدة ــ بوتائر سريعة وشرسة ــ تُسجّل ـ كالعادة ـ ضد” المجهول ” ولكن المعروف والمشخَّص جيدا ليس فقط للشارع العراقي إنما لكثير من حكومات العالم و كذلك ليونامي ك” طرف ثالث ” ، وهو يصول و يجول بطشا و قتلا و عربدة هستيرية ، و حسب كيف ومزاج وشهية دموية مفتوحة طوال اليوم على قتل المتظاهرين والناشطات و الناشطين المدنيين ، نقول الناشطات المدنيات لأن هؤلاء الجبناء من أصحاب كاتمات الصوت لم يجنبّوا أو يعفوا حتى فتيات مسعفات من شراهة و شهية الانغماس الذئبي في القتل و الإجرام و الفتك فأقدموا على خطفهن و تعذيبهن و اغتصابهن و اغتيالهّن في حالة تعذر عملية خطف بعضهّن ، و المُثير أيضا هو عدم كشف عن هوية أي قاتل من بين صفوف هؤلاء المنفذين القتلة ” المجهولين ” و الذين ترصدهم أجهزة الكاميرات الأمنية جيدا وبكل وضوح ، ولكن عبثا ، و ذلك بحكم تواطؤ بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية مع أصحاب كاتمات الصوت الغادرة ، بسبب التداخل و التشابك الميليشياوي مع الدمجي في هذه الأجهزة الأمنية لتلتقي و تصبح الأهداف واحدة وموحدة إلا وهي القضاء ــ وبكل الوسائل العنفية المتاحة و غير متاحة ــ على انتفاضة المتظاهرين و إفشال كل مساعيهم في تحقيق أهدافهم المتجسدة في تغيير و إصلاح جذريين وشاملين ، و من ثم رمي ــ كنسا ــ كل زبالات المنطقة الخضراء المتعفنة ببوباء الفساد والفشل الإداري إلى قمامة التاريخ ..

نقول كل هذا ، لأنه سبق لي أن نبهتُ زبالات المنطقة الخضراء إلى عامل مهم و مسألة ذات أهمية وملفتة إلا وهي :

ــ أن أغلب متظاهري ومنتفضي تشرين المجيدة أما في خانة العاطلين عن العمل أوعلى وشك أن يكونوا كذلك بعد التخرج ، بينما غيرهم بات يائسا ومحبطا من ناحية عدم الحصول على العمل بعد سنين طوال من انتظار ممل وفظيع ، و لهذا السبب سبق لغيرهم أن أقدموا على الانتحار بعدما داهمهم يأس رهيب ، حيث ينبغي الاستنتاج من كل هذا ما يلي :

ـــ إن هؤلاء الفتية والشبان البواسل ليس عندهم ما يخسرونه ، بعدما وجدوا أنفسهم عالة و حياتهم بلا قيمة اجتماعية بسبب البطالة المزمنة ، بالرغم من جهودهم ومثابرتهم المبذولة في الدراسة والتفوق وتاليا إنهم لا يخشون من الموت أو القتل نفسه ، والدليل على ذلك لم تؤثر فيهم لا القنّاصون الملثمون ولا القنابل الخارقة للرؤوس والصدور بل ولا حتى عمليات المذابح والمجازر العديدة التي اُرتكبت بحقهم ، هذا ناهيك عن موجات عمليات الاغتيالات الجارية حاليا بحقهم على قدم و ساق ، و كمقارنة مع المجازر الجماعية التي جرت ضدهم مؤخرا سواء في ساحة الخلاني أو في الناصرية أم كربلاء ، دون أن تدفعهم إلى التراجع أو الاستسلام ، فأن هذه الاغتيالات لا تعدو بالنسبة لهم سوى لسعة عابرة فحسب ، أي لن تخيفهم ولا تكسر شيئا من إرادتهم الصلبة كل هذه الألاعيب و التفننات الإجرامية التي عادت تذكرنا بجرائم النظام السابق على هذا الصعيد، و لترسّخ عندنا في الوقت نفسه القناعة بسهولة تحوّل ضحية إلى جلاد وبعكس أيضا و حسب أدوار مطلوبة ، ضمن مصالح مرسومة ومضمونة !!..

هامش ذات صلة :

( العفو الدولية تتهم السلطات العراقية بـ”التقاعس المطلق” عن حماية الناشطين والمتظاهرين

التقاعس المطلق عن اتخاذ أي إجراء امام حملة “فتاكة ومتنامية من المضايقة والترهيب والاختطاف والقتل المتعمد” للنشطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن العراقية، مطالبة اياها بالنهوض بمسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية وفعالة. وقالت المنظمة في بيان، انها جمعت إفادات تسعة من النشطاء والمتظاهرين وأقارب النشطاء المفقودين في بغداد وكربلاء والديوانية، وصفوا فيها ما يجري حالياً بأنه حملة إرهاب و لا مأمن لأحد منها، بعد أن قُتل عدد من المتظاهرين والنشطاء، أو اختُطفوا واختفوا قسراً على مدى الأسبوعين الماضيين، بينما كان معظمهم في طريق عودتهم إلى بيوتهم في أعقاب مشاركتهم في المظاهرات. وتمكن البعض الآخر من الفرار في أعقاب محاولات لإطلاق النار عليهم ــ منقول “.