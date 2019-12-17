23 منتجاً زراعياً وحيوانياً ممنوعة من الاستيراد

أعلنت وزارة الزراعة منع استيراد 23 منتجا زراعيا وحيوانيا دعما للانتاج المحلي من كافة المنافذ الحدودية. وأكد مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه

“استمرار منع استيراد 23 منتجا زراعيا نباتيا وحيوانيا نظرا لوفرتها محليا ولتشجيع الاعتماد على الإنتاج الوطني من المحاصيل الزراعية”، مبينا أن “قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد هي الطماطة، الخيار، الجزر، اللهانة، الباذنجان، القرنابيط، النبق، الخس، الثوم، البطاطا، الشجر، الفلفل، الذرة الصفراء، التمر، الرقي، البطيخ، الرمان، الشوندر، الشلغم، والعسل، إضافة إلى عدد من المنتجات الحيوانية هي بيض المائدة، والدجاج الحي، والدجاج المجزور الكامل”. واضاف أن” قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد تشمل محصولي الحنطة والشعير حيث أنتجت الوزارة أربعة ملايين و700 ألف طن من محصول الحنطة مما يغطي أكثر من 90 بالمئة من حاجة البطاقة التموينية، إضافة إلى توزيع 277 ألف طن من بذور الرتب العليا للحنطة على الفلاحين والمزارعين والتي تغطي نحو 85 بالمئة من حاجة الفلاحين لزراعة محصول الحنطة”. وشدد القيسي، على “مضي الوزارة في سياسة حماية المنتج المحلي من جهة وتحقيق فائدة المستهلك من جهة أخرى من خلال توفير الأمن الغذائي للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص العمل في القطاع الزراعي والحد من البطالة”.