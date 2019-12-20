امريكا تبلغ عبد المهدي رؤيتها ازاء اوضاع العراق

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي، جرى بحث علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، والاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في البلاد والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها. من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته، مشيرا الى سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين، وأهمية العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب.