انفجارة ناسفة بريف سرى كانيه يوقع 5 قتلى

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد عصر اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت مصادر محلية من المنطقة إن «لغماً من مخلفات الحرب انفجر بسيارة تقل المدنيين بريف سرى كانيه، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة، فضلا عن إصابة عدد آخر بجروح بليغة».

وأضافت أن «المدنيين كانوا عائدين من دفن طفل في ريف سرى كانيه كان قد توفي في تركيا جراء انغلاق بوابة كهربائية لمزرعة يعمل ذويه فيها».

وأشارت المصادر إلى أن «العائلة التي فقدت طفلها (4 أعوام) في تركيا توفيت ابنتها (6 أعوام) أيضاً اليوم في الانفجار، فضلا عن إصابة الأم بجروح بليغة».

وكانت سيارتان مفخختان قد انفجرتا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ريف سرى كانيه، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 15 شخصاً.