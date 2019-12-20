برشلونة يجتمع مع وكيل فيدال لحسم مصيره

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة سيناقش مستقبل فيدال في كتالونيا، لحسم موقفهم من بيعه أو استمراره في الفريق.

فيدال انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادمًا من بايرن ميونخ، لكنه خلال موسم ونصف حتى الآن، لم يستطع أن يحصل على المكانه التي حصل عليها في يوفنتوس وبايرن ميونخ سابقًا.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قالت إن مستقبل أرثورو فيدال سيتم مناقشته اليوم، حيث حضر وكيل اللاعب فرناندو فيليسيفيتش إلى برشلونة أمس، وتابع الكلاسيكو من ملعب المباراة، ويجتمع باللجنة التقنية في النادي لتوضيح وضع موكله.

ولا يستبعد رحيل فيدال مع اهتمامات كبيرة من إنتر ميلان، كما أن لاعب الوسط التشيلي، غادر تدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو بسبب مشادة مع إرنستو فالفيردي .