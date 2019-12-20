حقوقي كوردي: جرائم الحرب لم تتوقف في عفرين منذ سيطرة تركيا وميليشياتها عليها

أكد حقوقي كوردي سوري، اليوم الأربعاء، أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ترتكب من قبل تركيا ومرتزقتها بحق المدنيين الكورد، منذ سيطرتها على عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المحامي والسياسي مصطفى أوسو في تصريح : «ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل تركيا ومرتزقتها التي تسمى الجيش الوطني السوري، بحق المواطنين الكورد في منطقة عفرين، لم يتوقف منذ بدء العدوان عليها في يناير / كانون الثاني 2018، وحتى الآن».

وأضاف «لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع بعدد من الجرائم بحقهم، بدءاً بالسرقة والسلب والنهب ومصادرة الأموال والممتلكات..، وانتهاءاً بالاعتقال والتعذيب والقتل».

وأوضح أوسو، أنه «بحسب عدد من المصادر المتقاطعة في منطقة عفرين، فإن هؤلاء المرتزقة أعلنوا يوم أمس الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018، قراراً بالسجن المؤبد على 9 مدنيين، هم: فراس فائقة كلكاوي، حمودة خلوصي جعفر، ايبش محمد محو، مسعود مجيد كلكاوي، جنكيز مصطفى نعسان، أحمد محمد ايبش، رشيد صبري محو، إدريس مصفى نعسان، حسين أحمد ملكاوي من أهالي قرية عمر أوشاغي ناحية ماباتا / معبطلي، وذلك بعد اختطافهم بتهم واهية وبعيدة كل البعد عن القوانين المتعلقة بالإنسان وحقوقه وحرياته».

وأشار إلى أن «ذلك ياتي في إطار سياسة ممنهجة تمت صياغتها بدقة في تركيا، بهدف القضاء على الشعب الكوردي في المنطقة وتغيير تركيبتها السكانية بإسكان السوريين المهجرين من مناطق أخرى فيها».

ولفت لحقوقي الكوردي إلى أن «هذه الأحكام القرقوشية والإرهابية تأتي بحق هؤلاء المواطنين الكورد، بعد أيام قليلة من قيام مرتزقة ما تسمى هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، بتنفيذ حكم الإعدام بحق شاب كوردي يدعى محمد بكر حسين 21 عاماً – قرية دمليا – ناحية ماباتا/معبطلي، بإطلاق الرصاص عليه، بعد ترحيله قسراً من قبل السلطات التركية من مدينة إسطنبول التركية إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الجهة المذكورة، وذلك بعد الطلب من عائلته فدية مالية قدرها 12 ألف دولار مقابل الإفراج عنه، وعندما لم تتمكن العائلة من تأمين المبلغ المذكور، تم إرسال صور لجثته لها».