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حكومة اقليم كوردستان توجه رسالة الى رئيس الوزراء العراقي المقبل

طمأنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس الموظفين بصرف ثلاثة رواتب لم يتسلموها خلال العام الحالي، داعية في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء المقبل للعراق الى مراعاة الحقوق الدستورية للاقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تصريح نقلته محطة “كوردستان 24” انه منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق اعلنت حكومة الاقليم دعمها لمطالب المتظاهرين ضمن اطار الدستور، مشيرا الى ان اي رئيس لمجلس الوزراء يتم تكليفه ينبغي له مراعاة الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان.

وعن الرواتب التي لم يتم صرفها للموظفين في الاقليم خلال العام الحالي قال المتحدث ان حكومة اقليم كوردستان مصرة على دفع تلك الرواتب.

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