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حكومة كوردستان تتعهد بالعمل على ضمان حقوق الايزيديين واستعادة المخطوفين

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، تهنئة الى الايزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي.

وفيما يلي نص التهنئة:

أتقدم الى الأخوات والإخوة الايزيديين بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، متمنياً لهم الاحتفال بهذا العيد في أجواء مفعمة بالسلام والاستقرار.

ونؤكد بأن حكومة إقليم كوردستان ستستمر في توفير كل الخدمات للإخوة والأخوات الإيزيديين، كما ستواصل الدفاع عن حقوقهم في ظل التعايش السلمي والديني والقومي الذي ينعم به إقليم كوردستان.

وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل عودة الإخوة والأخوات الإيزيديين ممن خُطفوا وهُجّروا ونَزحوا، الى ديارهم بكرامة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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