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حكومة كوردستان تمنح مهلة لمتجاوزين وتحذّر من غرامة مالية قدرها 100 الف دينار

اعلن مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان مسعود كارش يوم الخمس عن الشروع في فرض غرامات مالية على المتجاوزين على شبكة مياه الشرب ابتداء من شهر اذار المقبل.

وقال كارش في مؤتمر صحفي عقده في اربيل اليوم ان ربط عدادات الاستهلاك يحظى بدعم من البرلمان وحكومة الاقليم، مردفا بالقول “نحيط المواطنين علما بانه ينبغي ربط كل منزل بعداد لاستهلاك المياه”.

واضاف ان اي شخص لم يبادر في ربط عداد بمحل سكانه وتاريخ حتى 1 – 3 – 2020 فسيتم غرامته شهريا مبلغا ماليا قدره 100 الف دينار عراقي، مشيرا الى ان الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المديرية بترشيد الاستهلاك سيقلل نسبة الاجور المالية المستوفية.

كانت المديرية قد اعلنت في منتصف عام 2018 عن صدور قراءة جديدة لأسعار استيفاء أجور خدمة توفير المياه الصالحة للشرب في جميع المناطق، والمدن في محافظات الإقليم.

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