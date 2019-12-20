سنان الشبيبي : أليس هو صاحب بدعة بيع العملة لغسيل الأموال المنهوبة

بقلم مهدي قاسم

استغربت كثيرا و أنا أرى اسم مدير البنك المركزي العراقي السابق السيد سنان الشبيبي من ضمن الأسماء الثلاثة المرشحة ( إلى جانب الفريق عبد الوهاب الساعدي و القاضي عبد الرحيم العيكلي ) لرئاسة الحكومة

القادمة من قبل بعض المتظاهرين الذين ربما ليست عندهم أية فكرة عن هذا الرجل و عن دوره غير المشرف في عمليات غسيل المال المنهوب من قبل مئات من ساسة و زعماء ومسؤولين ما بعد مرحلة السقوط ، وفي وسط ظروف و تحولات و اضطرابات سياسية ومالية واقتصادية عاصفة و غامضة ،

مع انعدام الرقابة المالية التامة ، و ذلك عندما ابتدع فكرة البيع والمزايدة للعملة في البنك المركزي ، و إذا لم يبتدع هو فكرة بيع و شراء العملة ، فعلى الأقل لم يقم بتنظيمها وفق ضوابط رقابية صارمة ، معطيا من خلال ذلك الإمكانيات غير المحدودة و فسح المجال الأوسع

لهؤلاء المسؤولين والزعماء و الساسة المتنفذين الفاسدين للقيام بشرعنة أموالهم المسروقة و تحويلها من العملة العراقية إلى العملة الصعبة ومن ثم فتح رصيد لها في أحد البنوك الأجنبية ، اي شرعنتها ومن ثم تهريبها من العراق بشكل قانوني ونظامي وفوق ذلك بواسطة البنك المركزي

العراقي ذاته أو عبر مصارف أخرى تقع تحت إشرافه ، و بهذه الطريقة المشبوهة ــ أي ضمن نطاق وقوع الجريمة الاقتصادية ــ انتقلت مئات مليارات دولارات من المال العام العراقي إلى حسابات و أرصدة مصرفية فُتحت لهذه الغاية و الهدف سواء في بلدان عربية أو الأجنبية ، و يُفترض

أن كل هذه المضاربات والتلاعبات بالعملة الصعبة من قبل مسؤولين و زعماء و ساسة حزبيين متنفذين بهدف الشرعنة الزائفة لأموالهم المسروقة أو المختلسة قد جرت تحت إشراف و بمعرفة السيد سنان الشبيبي بصفته محافظا للبنك المركزي العراقي حينذاك ، وهنا ينبغي الإشارة إلى المثل

البليغ و القائل :

ــ ” إذا يعلم مصيبة و إذا لا يعلم فمصيبة أعظم” ..

بطبيعة الحال و قبل أن يعترض أو يسأل أحدهم مستغربا :

ــ وبدون هذا كيف يشتري و يبيع المواطن العراقي العملة الصعبة ؟

فنجيب : ضمن ضوابط و قواعد و أنظمة مالية رقابية صارمة والتي يجب أن يصدرها البنك المركزي العراقي ، طبعا بتنسيق مع وزارة المالية من ضمنها : تحديد سقف المبلغ النقدي الذي يُراد سواء تحويله إلى عملة

صعبة أو إرساله إلى رصيد مصرفي ما في الخارج ، بدون تبليغ الجهة الرقابية عن ذلك ، لكونه يعد مبلغا ضئيلا ــ وهو عادة مبلغ لا تتجاوز حدود بضعة آلاف من الدولارات ، أما المبلغ الكبير، أي ما فوق عشرة آلاف ــ مثلا ــ فيجب تقديم شهادة صحيحة و مصدّقة حول مصدره ( طبعا

إذا كان مشروعا و ليس فرهدة مثلما هو سائد عندنا في العراق ) ومن أين تم الحصول عليه أو كسبه إطلاقا ، وبعد ذلك إخبار الجهة المالية الرقابية بالأمر و كذلك معرفة جهة مصرفية التي تم تحويل المبلغ إليها ، مع تقديم بيانات كاملة حول المبلغ المرسل وعن مالكه ، و ذلك بغية

متابعة طريقه و الجهة المرسلة إليها ، و كذلك الأشخاص المعنيين بالأمر، كل ذلك بهدف كشف فيما إذا كان هذا التحويل الكبير من المبلغ المالي يدخل ضمن عمليات و نشاطات غسيل المال المكتسب بطريقة غير قانونية ، أو ربما قد أُرسل إلى تنظيم إرهابي ما ، دعما له لمواصلة نشاطاته

الإرهابية ، لتكون فيما بعد الإجراءات الجنائية عند الجهات الرسمية المعنية بالأمر واضحة الخيوط و سهولة المتابعة تمهيدا لتحريك القضية الجنائية بهذا الخصوص فضلا عن تجميد المبلغ المثير للشبهات وكذلك استدعاء صاحبه وإخضاعه لإجراءات جنائية لو تطلبت الضرورة الأمنية

بحكم الشبهة المُثارة حول مصدر و شرعية المبلغ أو الرصيد المصرفي ، و الخ ..

فلو اتخذ سنان الشبيبي حينذاك إجراءات مالية رقابية مشددة من هذا القبيل ، وقائمة على أنظمة وقواعد قانونية مالية صارمة في ذلك الحين لأصبح الآن سهلا معرفة القنوات و الوسائط والجهات التي من خلالها

جرت عمليات تحويل كل تلك المئات من المليارات التي نُهبت من المال العام العراقي ، و من ثم أتخا ذ الإجراءات القانونية بهدف استرجاعها ..

ولكنه مع الأسف لم يفعل ، ومع ذلك هناك ثمة مَن يرشحه لرئاسة الحكومة ، طبعا، مدفوعا بنوايا حسنة ..

بينما كان العراق أحوج ما يكون إلى أنظمة مالية رقابية صارمة في ذلك الحين وكذلك الآن أيضا بهدف حماية المال العام من عمليات االنهب والفرهدة المنظمة التي لا زالت جارية على قدم و ساق و ..

و على الكتف أيضا ، على شكل صناديق و أكياس كبيرة وواسعة مليئة بمليارات دولارات ..