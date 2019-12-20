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صالح يبلغ وفداً أميركياً “حلول” الأوضاع الحالية في العراق

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، في قصر السلام ببغداد، نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.

وأكّد هيل دعم بلاده لاستقرار وأمن العراق وتحقيق تطلعات العراقيين في العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية.

وأشار رئيس الجمهورية الى أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب، مشدداً على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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