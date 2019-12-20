كوردستان تعيد 70% من اموال المقاولين وتحذر الدائنين

اعلن المدير العام لمصارف اقليم كوردستان، الخميس، ان عن مابين 65-70% من اموال المقاولين قد صرفت لهم، وفيما اكد ان حكومة الاقليم تعيد 10 مليون دولار شهريا الى المصارف الاهلية، منوها الى ان 9% من المصارف في الاقليم ستتحول الى النظام الالكتروني.

ومن اجل الاطلاع على اوضاع المصارف في الاقليم ومشكلات وعوائق انظمة عملها، قامت اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كوردستان باستدعاء المدير العام للمصارف في اقليم كوردستان.

وتمت مناقشة مشكلات المصارف خلال اجتماع حضره رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في برلمان كوردستان زياد جبار ونائبه ومقرر اللجنة واعضائها ومستشاريها.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان المدير العام للمصارف في الاقليم شرح خلال الاجتماع صيغة عمل البنوك ونظام جعلها الكترونيا، موضحا ان مابين 65-70% من اموال المقاولين اعيدت اليهم تقوم حكومة الاقليم شهريا باعادة 10 مليون دولار من ديون المصارف الاهلية.

واضاف البيان انه جرى خلال الاجتماع التباحث حول اعادة ثقة الناس بالمصارف والقروض التي التي تمنحها الحكومة الى الصناعة والزراعة والتجارة، مشيرا الى ان اللجنة المالية والاقتصادية اكدت دعمها لتحويل النظام المصرفي الى نظام الكتروني وطالب بتسريع العملية وان تسارع الحكومة لاستعادة القروض التجارية التي تبلغ اكثر من 750 مليار دينار وان تتخذ الاجراءات القانونية بحق الذين غير مستعدين لاعادتها.

ووفقا للاحصاءات التي طرحها مدير عام المصارف في الاقليم على اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان ان في الاقليم 90 مصرفا منها 35 في اربيل وفي السليمانية 33 مصرفا وفي دهوك 22 مصرفا يعمل فيها 6 الاف موظفا.

كما بينت الاحصاءات ان هناك 28 مصرفا خاصا بقطاعات الزراعة والصناعة والعقار مع 15 مكتبا مصرفيا.