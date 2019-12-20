مسرور بارزاني يهنىء الإيزيديين بعيد إيزي

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تهنئة الى الأخوات والإخوة الايزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي.

مسرور بارزاني قال في برقية تهنئة بالمناسبة، “أتقدم الى الأخوات والإخوة الايزيديين بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، متمنياً لهم الاحتفال بهذا العيد في أجواء مفعمة بالسلام والاستقرار”.

مؤكداً، “أن حكومة إقليم كوردستان ستستمر في توفير كل الخدمات للإخوة والأخوات الإيزيديين، كما ستواصل الدفاع عن حقوقهم في ظل التعايش السلمي والديني والقومي الذي ينعم به إقليم كوردستان”.

مشيراً، إلى أنه “سنبذل كل ما في وسعنا من أجل عودة الإخوة والأخوات الإيزيديين ممن خُطفوا وهُجّروا ونَزحوا، الى ديارهم بكرامة، وتقديم أفضل الخدمات لهم”.