برلمانية تفصح عن حقيقة عجز الدولة العراقية من دفع الرواتب للموظفين

قالت عضو مجلس النواب العراقي ليلى الحبوبي يوم الجمعة إن رواتب جميع موظفي الدولة للشهر المقبل مؤمنة بشكل كامل ولاصحة لانقطاعها.

وقالت الحبوبي في بيان صحفي ان” الاصوات التي ذكرت بان الدولة امام عجز مالي واقتصادي حاد وان رواتب الموظفين للشهر المقبل سوف لن تتوفر فان هذا الامر غير صحيح اطلاقاً”.

واضافت ان” الهدف من اثارة مثل هكذا اخبار هو لزيادة الاضطرابات السلبية التي تنعكس سلبا على الشارع العراقي وهذا الامر يؤدي الى تساؤلات عديدة كما انه ، جزء من مخطط لحدوث مشاكل بين الموظفين والدولة “.

وتابعت بالقول ، ان” هذه الامور مجرد اقاويل حيث ان الرواتب مؤمنة بشكل كامل خلال موازنة 2019 التي اقرت بداية العام الجاري.