بريطانيا تحث على اتفاق بين البيشمركة والجيش لإعادة الانتشار بمناطق النزاع

دعا القنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان جيمس سورنتون يوم الجمعة الى الاسراع في الاتفاق على اعادة الانتشار المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال سورنتون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل العاصمة ان بريطانيا تدعم الحوارات بين اربيل والحكومة العراقية لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

واضاف انه ينبغي حل الخلافات المتعلقة بالنفط والايرادات المتحققة من هذا القطاع، وكذلك حسم مسألة الموازنة، ويتعين عقد اتفاق امني بين الجانبين لرفع مستوى التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية للقضاء على تنظيم داعش في المناطق التي تشهد فراغا امنيا، مردفا بالقول انه يفترض حل القضايا العالقة بما يخص الدستور.