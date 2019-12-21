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خبر مالي سار لمنتسبي الداخلية العراقي

اعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان منتسبي وزارة الداخلية وعند اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية فانهم مشمولون بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف.
واشار الى ان الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الداخلية تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدًا.

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