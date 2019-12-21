رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية جديدة بعيدة عن الأسماء المطروحة

الاسم: رحيم ابو جري معين الساعدي

المواليد:1944ميسان، المشرح

خريج قسم القانون ،الان محامي

تطوع في الجيش العراقي ،القوة الجوية في سنة 1959في مديرية الصنائع الجوية،مدة الدورة سنتين كان من الاوائل وتخرج في سنة ونصف

التحق في السرب التاسع وكانت احدث الطائرات ميك 19 بعد انقلاب شباط

اعتقل في 12 شباط 1963 بتهمت مقاومة انقلاب8شباط الاسود وبعد فترة قصيرة تم اطلاق سراحة

اعتقل في25/6/1963 في سجن القاعدة الجوية وهي 7/7/1963 نقل الى سجن الحلة وبعد شهرين نقل الى معتقل (1h)(اج،وان)على الحدود الاردنية السورية العراقية تم نقلة الى بغداد وتمت محاكمتة وصدر الحكم لمدة سنة و36 يوما بتهمة مقاومة الانقلاب ومجموع مدة الموقوفية مع مدة الحكم سنة وسبع اشهر تقريبا يتم فصلة من الجيش

عمل موظف مدني في وزارة الشباب بعد اعادة المفصولين السياسين بعنوان(مثقف اجتماعي)

اعتقل في1969 ايضا في قصر النهاية واطلق سراحة بعد فترة وجيزة

اعتقل في 1970 ايضا في قصر النهاية وطلق سراحة لعدم كفاية الادلة

ترك الوظيفة في 1975 بعد ان صدرامر القاء قبض ضدة

اعتقل في 1976 في الامن العامة وطلق سراحة

اعتقل في 30/8/1976 في المخابرات العامة واستمر حتى تحويلة الى مديرية الامن العامة في 15/10/ 1977 احيل الى القضاء وفق المادة(175 والمادة 304 ) ويتم اطلاق سراحة في30/8/1979 بعفو عام