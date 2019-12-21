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صحة الكرخ / اختتام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ المؤتمر العلمي السنوي الثامن و الذي عقد على قاعات فندق بابل و لمدة يومين بمشاركة كبيرة من الباحثين و العلماء و اساتذة الجامعات من داخل و خارج العراق بالاضافة لمشاركة كبيرة من قبل الشركات الراعية للمؤتمر

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) ” ان الدائرة قامت بالاعداد لهذا المؤتمر منذ وقت طويل للخروج بافضل النتائج بالاضافة لاعطاء فترة كافية لاكبر عدد من العلماء و الباحثين من داخل و خارج العراق و المغتربين لتقديم بحوثهم العلمية و نقل اخر ما توصلت له المستشفيات و الدول العالمية المتقدمة في مجال الصحة و البحوث العلمية و الطبية و الصحية مضيفا ” ان الدائرة قامت بالتنسيق مع افضل الشركات العلمية الراعية للمؤتمر و التي لديها خبرات علمية و فنية كبيرة

و اوضح المدير المفوض لمكتب يونيفرسال العلمي الراعي البلاتيني للمؤتمر الاستاذ (يشار محمد سعيد) تعد مشاركتنا و رعايتنا للمؤتمر لهذا العام هي المشاركة الاولى بصفة شخصية و لكن مشاركتنا في المؤتمرات السابقة كانت عن طريق الرعاية مع مجموعة من الشركات و المكاتب مضيفا ” لدينا عدة وكالات لمجموعة من الشركات العالمية و منها شركة (Etkin التركية ) و (ايكونوم الالمانية ) و (Belmed reparaty البيلاروسية) و المختصة بالادوية و العقاقير الطبية ” حيث قمنا بعرض مجموعة من الادوية الخاصة بالامراض السرطانية و التي تعتبر اخر ما توصلت له شركة صناعات الادوية العالمية بالاضافة الى مشاركتنا بعرض المواد الخاصة بتعقيم و تطهير صالات العمليات و عدد العمليات و الاسنان في المستشفيات و المراكز التخصصية و نعتبر من اكبر المكاتب في القطر في مجال التطهير و التعقيم لصالات العمليات و لدينا عقود مع دائرة صحة بغداد الكرخ و العديد من دوائر الصحة في العراق مؤكدا ” ان هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة لكونه جمع الكثير من اصحاب الخبرات العلمية و الطبية من جميع محافظات العراق و الدول العربية و العالمية .

و اضاف مدير مكتب اشور العلمي الراعي البلاتيني للمؤتمر الاستاذ (احمد حميد مهدي) ” تعد هذه المشاركة هي المشاركة الاولى في المؤتمر الذي تقيمه دائرة صحة بغداد الكرخ و ان شاء الله نحن سنقوم بالاستمار في ان نقوم بتقديم لجميع المؤتمرات العلمية التي ستنظمها الدائرة ” مضيفا ان مكتبنا لديه اكثر من (36 وكالة من شركات عالمية ورصينة في مجال (الاجهزة الطبية ، اجهزة التخدير ، اجهزة التنفس الاصطناعي ، شاشات المراقبة في ردهات الطوارىء و العناية المركزة ، الاجهزة المختبرية) ” مؤكدا ان هذا المؤتمر قدم نقلة علمية في مجال تنظيم المؤتمرات و قام بايصال رسالة لجميع الاطباء و الباحثين في العراق و الدول العربية و العالم و اطبائنا المغتربين ان العراق يمتلك عقول علمية متميزة بالاضافة الى وجود افضل الاجهزة الطبية الموجودة على مستوى العالم تم تجهيزها في مستشفيات دائرة صحة بغداد الكرخ .

اعلام صحة الكرخ

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