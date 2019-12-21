صحة الكرخ / مشاركة عدد من الشركات العلمية في مؤتمر العلمي السنوي الثامن

ميلاد مؤيد

شاركت مجموعة من الشركات العلمية في مؤتمر العلمي السنوي الثامن لدائرة صحة بغداد/الكرخ والمقام في فندق بابل الدولي ولمدة يومان ومن خلال عرضها لمجموعة من الاجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة والادوية ذات المناشيء العالمية الرصينة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة

وبينت احد الشركات الراعية للمؤتمر (ان هذه المشاركة الفعالة تدل اهمية المؤتمر والقائمين عليها والجهود التي بذلت من حيث التنظيم والتنسيق بين الدائرة والشركات واضاف ان هذه المشاركة لم تكن الاولى بل سبقتها عدد من المشاركات وجميعها تصب في خدمة المواطن العراقي

بدوره بين مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ان الدائرة قامت بالتنسيق والتعاون مع الشركات لغرض اقامة المؤتمر والتي لها كان واضح في المشاركة وتعتبر هذه من الشركات المهمة والتي تجهز دائرتنا بالمواد والاجهزة الطبية

ويذكر ان الشركات قد استعرضت اهم الاجهزة التي تقدم خدمة طبية للمريض ومن اهم الشركات هي(تكماش التركية،الهندباء العلمي،يونفيرسال العلمي،مكتب نور العراق الوكيل الرسمي لشركةAms الامريكية،اشور العلمي،السلام ، شركة دلتا المشرفة على المشروع الوطني للمختبرات،شركة ارض العمارة الهندسية .

اعلام صحة الكرخ