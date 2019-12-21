فئة في كوردستان تعلق على قانون الاصلاح: رواتبنا وامتيازاتنا خط احمر

عد ذوو ضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة يوم الجمعة التعرض الى رواتب وامتيازات ذووي “الشهداء” في اقليم كوردستان تحت عنوان الاصلاح “خطا احمر”.

وقال هوشمند مراد المتحدث باسم ذووي الضحايا في حلبجة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه منذ مدة ارسلت حكومة الاقليم مسودة مشروع قانون باسم “الاصلاح”، والذي يعمل البرلمان حاليا على قراءته، مردفا بالقول انه في فقرات المادة (7) في الجزء الثالث من المشروع تحدث عن تنظيم حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وتضمن ايضا العمل بقانون رقم (9) لسنة 2007 وقانون رقم (11) لسنة 2011، والذي سيلحق ضررا بذوي الشهداء.

واضاف “للاسف فان المبالغ المخصصة تحت تسمية منحة وامتيازات ذوي الشهداء سيتم تخفيضها او الغاؤها”، لافتا الى ان التلاعب برواتب وقوت ذووي “الشهداء” خطا احمر”، والقيام بمثل هكذا امر يثقل كاهلهم، ويعد استصغارا بضحاياهم.

وارسل مجلس وزراء اقلیم كوردستان مؤخرا مشروع قانون الرواتب والتقاعد والمخصصات الى برلمان كوردستان متضمناً آراء الكتل الكوردستانیة حوله.