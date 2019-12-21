مصدر يكشف حقيقة الانفجار وسط ساحة التحرير

كشف مصدر امني، اليوم السبت، حقيقة الانفجار الذي حصل ليلة أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر ان الانفجار ناجم عن انفجار عبوة في حديقة الامة، بساحة التحرير.
واوضح المصدر ان الانفجار لم يسفر عن اي اصابات بشرية.
كشف مصدر امني، اليوم السبت، حقيقة الانفجار الذي حصل ليلة أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر ان الانفجار ناجم عن انفجار عبوة في حديقة الامة، بساحة التحرير.
واوضح المصدر ان الانفجار لم يسفر عن اي اصابات بشرية.
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