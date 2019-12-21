نائب كوردي يستبعد أن يشهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة

بعد أن عجزت الأطراف والكتل السياسية عن الاتفاق على بديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، رغم انقضاء مهلة الـ 15 يوماً الدستورية، استبعد نائب كوردي في البرلمان العراقي أن يشهد العراق انتخابات نيابية مبكرة.

وقال النائب شيروان ميرزا «بسبب حل المفوضية العليا للانتخابات لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في العراق»، مضيفاً «حتى ولو تم تشكيل مفوضية جديدة، فمن المستبعد أيضاً أن تتمكن من إجراء انتخابات مبكرة، لأنها تحتاج إلى 7 – 10 أشهر من التحضيرات».

ولفت النائب الكوردي إلى أن مشروع قانون الانتخابات لازال في البرلمان، حيث جرى التصويت على مواد منه، فيما مواد أخرى بانتظار التصويت عليها.

وبين ميرزا، أن «هناك مهلة 15 يوم أخرى أمام رئيس الجمهورية ليكلف مرشحاً لرئاسة الوزراء، وفي حال اتفقت الأطراف العراقية على شخص ما خلال هذه المدة، سيكون على الحكومة المقبلة أن تتوافق مع الأطراف السياسية ومفوضية الانتخابات لتحديد موعد الانتخابات القادمة».